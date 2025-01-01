フィールドデイ安全ビデオを簡単に作成
HeyGenのAIアバターを使用して、ダイナミックな安全コンテンツで生徒を引き付け、効果的なレッスンを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中学生とイベントオーガナイザー向けに、フィールドデイ活動でよく使用される特定の実験室および安全装置の安全な取り扱いを示す、60秒の明確な指導ビデオを制作してください。このビデオは、クリーンでチュートリアルのようなビジュアルスタイルで、画面上の視覚的な補助を明確にし、落ち着いた安心感のあるナレーションを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して正確なビデオ録画指示と字幕/キャプションを提供し、アクセシビリティを向上させます。
高校生ボランティアと監督者を対象にした、30秒のダイナミックな安全意識ビデオをデザインしてください。一般的なフィールドデイのリスクと効果的な予防策を、迅速なシナリオベースの例を通じて示します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でアクション指向にし、アップビートな音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して多様なリスク評価シナリオを迅速に構築し、安全ビデオを効果的にします。
STEM選択クラスの学生向けに、フィールドデイ安全ビデオのストーリーボード作成と撮影の初歩を案内する、45秒のモダンなチュートリアルスタイルのビデオを開発してください。このビデオは、活気に満ちたインスピレーションを与えるオーディオトラックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれた計画がどのように迅速に情報ビデオに変わるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはSTEM選択クラスのためにどのように魅力的な安全ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、教育者が非常に魅力的な安全ビデオを作成するのを支援します。この機能は、複雑な撮影要件なしで安全情報を効果的に伝え、生徒を引き付けるSTEM選択クラスに最適です。
フィールドデイ安全ビデオを効率的に作成するためのHeyGenの主な機能は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや豊富なメディアライブラリを含む強力なビデオツールを提供し、フィールドデイ安全ビデオのような特定のコンテンツの作成を効率化します。明確なボイスオーバーを生成し、字幕を追加することで、プロフェッショナルな結果を得るための編集時間を大幅に短縮できます。
HeyGenは安全ビデオのブランディングコントロールを提供していますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、安全ビデオが組織のアイデンティティに一致するようにします。カスタムロゴやブランドカラーをビデオ録画プロジェクトに簡単に組み込むことができ、すべての安全資料に一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenは明確な目標と制約を持つ安全ビデオプロジェクトの開発を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはビデオ制作に焦点を当てていますが、その直感的なプラットフォームは、ストーリーボード作成やリスク評価から最終ビデオへの移行を簡素化します。これにより、クリエイターは明確なプロジェクト目標と基準および制約を定義することに集中でき、実際のビデオ作成プロセスが効率的で簡単であることを知っているため、学生の安全ビデオプロジェクトに最適です。