コンバージョンを促進する機能デモ動画を作成
AIの効率を活用し、あらゆる機能に対応するカスタマイズ可能なテンプレートとシーンの豊富なライブラリを利用して、素晴らしい製品デモ動画を迅速にデザインします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいB2Cモバイルアプリを宣伝するために、マーケティング専門家向けにデザインされた45秒のインタラクティブな製品デモ動画を作成してください。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用し、活気に満ちた現代的なビジュアル美学と親しみやすいトーンで、幅広い消費者層を効果的に引き付け、アプリの主要な利点を強調します。
新しいオンラインサービスを開始するために、迅速でインパクトのある30秒のデモ動画が必要な小規模ビジネスオーナーを想像してください。動画は明るくシンプルなビジュアルスタイルを採用し、直接的で励みになるナレーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して広範なリーチを実現し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してソーシャルメディアプラットフォーム全体でシームレスに適応します。
既存のエンタープライズユーザーに重要なソフトウェアアップデートを説明するために、製品マネージャー向けの90秒の情報豊かな機能デモ動画をデザインしてください。動画はプロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルプレゼンテーションを維持し、HeyGenによる正確で技術的なAIボイスオーバーを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なBロール映像で複雑な機能を説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品デモ動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用すると、高品質の製品デモ動画を簡単に生成できます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、広範な撮影なしで機能を紹介します。
HeyGenは製品動画作成にどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力な製品動画作成ツールとして、カスタムロゴや色などの広範なブランディングコントロールを提供します。また、さまざまなビデオテンプレートやメディアライブラリを活用して、視覚的に一貫性のある魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはAIボイスオーバーと字幕を動画に対応していますか？
はい、HeyGenはスクリプトから直接AIボイスオーバーを生成し、自然なナレーションで製品デモ動画を強化します。さらに、自動字幕生成機能を備えており、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenを使ってどのくらい早く機能デモ動画を作成できますか？
HeyGenの直感的なインターフェースとAI駆動ツールを使用すると、魅力的な機能デモ動画を迅速に作成できます。事前に構築されたビデオテンプレートと効率的なビデオ編集ツールを使用して、従来の時間の一部でプロフェッショナルな結果を得ることができます。