海外に移住する、または退職する愛する家族や親しい友人に捧げる60秒の感動的なトリビュートビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学は非常に個人的で感情的であり、大切な写真や短いクリップのモンタージュを表示し、柔らかく反射的な音楽を伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、これらの貴重な思い出を簡単にアップロードし、配置し、真に感動的なトリビュートビデオを形成します。
サンプルプロンプト2
学生からお気に入りの先生やメンターへの感謝とポジティブなエネルギーに満ちた30秒の別れのビデオを制作してください。このビデオは明るい色とアニメーションテキストを使った遊び心のあるビジュアルスタイルを特徴とし、アップビートでインスパイアリングな音楽と組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、各学生からの迅速で心のこもったメッセージを伝え、この別れのビデオのすべての言葉が明確に理解され、祝われるようにします。
サンプルプロンプト3
地域グループで長年奉仕してきたボランティアのために、コミュニティ全体からの感謝の意を表す50秒の別れのトリビュートビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは敬意を表し、コミュニティに焦点を当て、彼らの活動のクリップと温かい証言を組み込み、インスパイアリングで威厳のあるオーケストラ音楽に設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、彼らの献身を称えるプロフェッショナルなビデオを迅速に組み立てます。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

別れのトリビュートビデオの作成方法

HeyGenの直感的なAIビデオエディターを使用して、記憶に残る別れのための感動的なビデオを数分で作成します。

1
Step 1
心のこもったテンプレートを選ぶ
トリビュートと別れのビデオに特化したさまざまな「テンプレートとシーン」から選択し、あなたの作品の完璧な出発点を提供します。
2
Step 2
大切な思い出をアップロード
デバイスからHeyGenの強力な「メディアライブラリ」に写真やビデオクリップを簡単に「アップロード」し、すべての特別な瞬間が含まれるようにします。
3
Step 3
AIの強化機能で個性を追加
AI搭載ツールで個人的なタッチを追加します。HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」機能を使用して、感情を込めたメッセージを伝えます。
4
Step 4
トリビュートをエクスポートして共有
「トリビュートビデオ」を簡単に完成させます。HeyGenの柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、どのプラットフォームにも対応できるようにビデオを準備し、共有して大切にされる準備を整えます。

別れのトリビュートでインスパイアし、元気づける

大切な瞬間を祝福し、ポジティブな思い出で視聴者をインスパイアする心温まる別れのビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして心のこもった別れのトリビュートビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、個人的でプロフェッショナルな別れのトリビュートビデオを簡単に作成する力を与えます。直感的なプラットフォームとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、大切な写真を組み合わせ、感動的な音楽を追加し、記憶に残る別れのビデオを迅速に作成できます。

HeyGenは別れのビデオのためにどのようなAI搭載ツールを提供していますか？

HeyGenは、別れのビデオを強化するための高度なAI搭載ツールを統合しています。テキストからリアルなボイスオーバーを生成し、動的なテキストアニメーションを利用し、豊富なメディアライブラリにアクセスして、トリビュートを本当に際立たせることができます。

HeyGenで作成したトリビュートビデオを簡単にカスタマイズして共有できますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを備えており、写真をシームレスにアップロードし、音楽やテキストを含むすべての要素をカスタマイズできます。完成したら、プロフェッショナルなビデオを簡単にエクスポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで共有できます。

プロフェッショナルな別れのビデオを効率的に作成するためにHeyGenを選ぶ理由は？

HeyGenは、高品質なプロフェッショナルな別れのビデオを効率的に作成するために設計されたプレミアAIビデオエディターです。強力なAI機能と使いやすいインターフェースを組み合わせており、広範なビデオ編集経験を必要とせずに、トリビュートが影響力を持つことを保証します。