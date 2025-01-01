AIの力で施設の安全ビデオを作成
AIアバターを活用して、明確で影響力のある安全メッセージを提供し、従業員のトレーニングとコンプライアンスを簡単に向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
メンテナンススタッフ向けに、適切な電気安全手順と機器のロックアウト/タグアウトを示す2分間の技術ビデオを作成してください。ビジュアルアプローチは非常に詳細で指導的であり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫したブランドを確保し、画面上の字幕/キャプションを使用して重要なステップを強調し、すべての視聴者に正確な安全トレーニングを提供します。
施設管理者と安全担当者を対象に、効果的な安全ビデオの作成効率を紹介する60秒のプロモーションビデオを開発してください。テキストアニメーションを使用した魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、プラットフォームがどのようにしてスクリプトからテキストをビデオに変換し、「安全ビデオメーカー」になるプロセスを簡素化するか、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームでの柔軟な展開を可能にするかを説明します。
HRおよびトレーニング部門向けに、最新の安全ガイドラインとコンプライアンス研修のためのシームレスなLMS統合の重要性を強調する1分間の情報ビデオを設計してください。ビデオはクリーンで企業的なビジュアル美学を採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して高品質の背景映像を提供し、明確なボイスオーバー生成と組み合わせて、職業安全のベストプラクティスを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIプレゼンターを使った魅力的なコンテンツに変換することで、安全トレーニングビデオを効率的に作成する力を提供します。その直感的なプラットフォームは強力な安全ビデオメーカーとして機能し、ビデオ制作プロセス全体を簡素化します。
HeyGenは既存の学習管理システムと安全ビデオを統合できますか？
はい、HeyGenは強力なLMS統合をサポートしており、職場の安全ビデオをシームレスに展開できます。SCORMエクスポート機能を使用してビデオをエクスポートし、アクセシビリティとコンプライアンスのためにクローズドキャプションなどの重要な機能を含めることができます。
HeyGenは職場の安全ビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはメディアライブラリを備えた包括的なビデオエディターを提供し、職場の安全ビデオのあらゆる側面をカスタマイズできます。多言語ビデオ生成、インタラクティブ要素、ブランドコントロールなどの機能を活用して、非常に関連性が高く影響力のある安全トレーニングを作成します。
HeyGenを使用して施設の安全ビデオを迅速に作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenを使用すると、さまざまなビデオテンプレートとAIアバターを使用して、施設の安全ビデオを迅速に作成できます。ビデオスクリプトを入力し、メディアをカスタマイズし、数分でプロフェッショナルグレードの安全ビデオを生成します。