契約者およびメンテナンススタッフを対象とした90秒の企業トレーニングビデオを制作し、施設への入場に関する特定の安全プロトコルを視覚的に記録し、重要な情報を強調するために明確な字幕を使用して、情報豊かな視覚スタイルを提供します。
すべてのスタッフと緊急対応チーム向けに、緊急時の施設アクセス手順を詳細に説明する2分間のトレーニングビデオを作成し、プロフェッショナルな音声生成を使用して明確なコミュニケーションを確保し、全体的な制作プロセスをサポートします。
HRと新入社員向けに、現代的なテンプレートとシーンを使用して施設アクセスシステムのオンボーディングプロセスを簡素化し、時間を節約するトレーニングビデオを作成し、現代的な視覚および音声スタイルを提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように企業トレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターを使用した魅力的なビデオに変換することで、企業トレーニングビデオの制作プロセスを大幅に効率化します。この強力なプラットフォームは、さまざまなテンプレートと直感的な編集機能を提供し、企業が高品質のトレーニングコンテンツを効率的に作成するための時間節約ソリューションです。
HeyGenはどのような機能を提供して魅力的な社員トレーニングビデオを制作しますか？
HeyGenは、AIアバターとリアルな音声を提供し、学習成果を向上させる魅力的な社員トレーニングビデオを作成します。強力な編集機能と視覚的なドキュメンテーションのサポート、さらに自動字幕により、すべてのトレーニング資料において高い画像品質と音声品質を確保します。
HeyGenは施設アクセスのトレーニング用の視覚的ドキュメンテーションを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは施設アクセスのトレーニングビデオや引き渡しプロセスの詳細な視覚的ドキュメンテーションを作成するのに最適です。AIアバターを活用し、自分のメディアやブランドコントロールを使用してシーンをカスタマイズすることで、複雑な手順を明確に示し、学習成果を向上させることができます。
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの高品質な学習成果を確保しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバターと自然な音声を使用して、ビデオスクリプトを洗練されたトレーニングビデオに変換することで、高品質な学習成果を確保します。プラットフォームの高度な機能には、自動字幕やカスタマイズ可能なブランディングが含まれ、優れた画像品質と音声品質を提供し、コンテンツのエクスポートと共有を容易にします。