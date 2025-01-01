HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバターと自然な音声を使用して、ビデオスクリプトを洗練されたトレーニングビデオに変換することで、高品質な学習成果を確保します。プラットフォームの高度な機能には、自動字幕やカスタマイズ可能なブランディングが含まれ、優れた画像品質と音声品質を提供し、コンテンツのエクスポートと共有を容易にします。