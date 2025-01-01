話題を呼ぶ外部ローンチビデオを作成
戦略的なストーリーテリングでバイラルなローンチビデオを作成し、HeyGenのAIアバターを使用してターゲットオーディエンスを最大限に引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
B2Bの意思決定者や潜在的な企業クライアントに最適な、今後の提供の利点を明確に説明する45秒のプロフェッショナルな製品デモビデオを開発します。クリーンで権威あるビジュアルスタイルを採用し、詳細な画面デモンストレーションを行い、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションで最大限の明確さを実現します。
創業者が主導する60秒の製品アップデートを作成し、最新のイノベーションの戦略的ストーリーテリングを投資家やブランドの支持者に伝えます。ビジュアルスタイルは温かく本物で、HeyGenのAIアバターと洗練されたテンプレート＆シーンを使用して、カメラに直接語りかけるアプローチを特徴とします。
一般の人々やソーシャルメディアユーザーを引き付けるために、製品の概要を簡潔に伝える30秒のプレローンチティーザービデオをデザインします。このビデオは、視覚的に魅力的でカラフルなアニメーショングラフィックスとエネルギッシュなボイスオーバーを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートと多様なメディアライブラリ/ストックサポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ローンチビデオとマーケティング戦略を強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的な製品ローンチビデオや製品発表を効率的に作成し、全体的なマーケティング戦略をサポートします。
HeyGenは機能リリースの発表や創業者主導の製品アップデートを効率化できますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的な機能リリースの発表や本物の創業者主導の製品アップデートの作成を簡素化し、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールでブランドアイデンティティの一貫性を確保します。
多様でインパクトのあるローンチビデオを作成するためにHeyGenはどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、高品質なAIアバター、統合されたボイスオーバー生成、包括的なメディアライブラリを提供し、製品の概要やティーザーのための戦略的なストーリーテリングを可能にします。
HeyGenがプロフェッショナルな外部ローンチビデオを作成するための理想的な選択である理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからビデオへの迅速な制作、プロフェッショナルなAIアバター、自動字幕/キャプション、アスペクト比のリサイズを提供し、製品ローンチを成功させるために設計されています。