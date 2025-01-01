話題を呼ぶ外部ローンチビデオを作成

戦略的なストーリーテリングでバイラルなローンチビデオを作成し、HeyGenのAIアバターを使用してターゲットオーディエンスを最大限に引き付けます。

148/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2Bの意思決定者や潜在的な企業クライアントに最適な、今後の提供の利点を明確に説明する45秒のプロフェッショナルな製品デモビデオを開発します。クリーンで権威あるビジュアルスタイルを採用し、詳細な画面デモンストレーションを行い、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションで最大限の明確さを実現します。
サンプルプロンプト2
創業者が主導する60秒の製品アップデートを作成し、最新のイノベーションの戦略的ストーリーテリングを投資家やブランドの支持者に伝えます。ビジュアルスタイルは温かく本物で、HeyGenのAIアバターと洗練されたテンプレート＆シーンを使用して、カメラに直接語りかけるアプローチを特徴とします。
サンプルプロンプト3
一般の人々やソーシャルメディアユーザーを引き付けるために、製品の概要を簡潔に伝える30秒のプレローンチティーザービデオをデザインします。このビデオは、視覚的に魅力的でカラフルなアニメーショングラフィックスとエネルギッシュなボイスオーバーを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートと多様なメディアライブラリ/ストックサポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

外部ローンチビデオの作成方法

戦略的なストーリーテリングからシームレスな配信まで、AIを活用して魅力的な製品発表や機能リリースを作成し、ターゲットオーディエンスを効果的に引き付けます。

1
Step 1
メッセージとスクリプトの概要を作成
効果的な戦略的ストーリーテリングのために、コアメッセージとターゲットオーディエンスを定義することから始めます。製品の価値提案を明確に示すスクリプトを開発し、スクリプトからのテキストビデオ機能で簡単に変換できるように準備します。
2
Step 2
ダイナミックなビジュアルとシーンを作成
スクリプトを視覚的に魅力的なビデオに変換します。さまざまなテンプレート＆シーンから選択するか、AIアバターを利用して製品発表や主要機能を効果的に紹介します。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティで強化
ブランドアイデンティティを適用してローンチビデオを洗練させます。ロゴや色のブランディングコントロールを使用して、ブランドアイデンティティの一貫性を確保し、製品ローンチビデオを即座に認識可能にします。
4
Step 4
プラットフォーム全体でエクスポートと共有
さまざまなチャネル向けにビデオを最終化します。アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用して、異なるプラットフォームに最適化し、ビデオマーケティング戦略の広範なリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を特集してローンチの信頼性を構築

.

魅力的なAIビデオでポジティブなユーザー体験を強調し、新製品の信頼と価値を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品ローンチビデオとマーケティング戦略を強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的な製品ローンチビデオや製品発表を効率的に作成し、全体的なマーケティング戦略をサポートします。

HeyGenは機能リリースの発表や創業者主導の製品アップデートを効率化できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な機能リリースの発表や本物の創業者主導の製品アップデートの作成を簡素化し、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールでブランドアイデンティティの一貫性を確保します。

多様でインパクトのあるローンチビデオを作成するためにHeyGenはどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、高品質なAIアバター、統合されたボイスオーバー生成、包括的なメディアライブラリを提供し、製品の概要やティーザーのための戦略的なストーリーテリングを可能にします。

HeyGenがプロフェッショナルな外部ローンチビデオを作成するための理想的な選択である理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトからビデオへの迅速な制作、プロフェッショナルなAIアバター、自動字幕/キャプション、アスペクト比のリサイズを提供し、製品ローンチを成功させるために設計されています。