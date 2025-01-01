グローバルに売れるエクスポートマーケティングビデオを作成

HeyGenのAIアバターを活用して、国際的な視聴者向けに最適化された素晴らしい高コンバージョンのマーケティングビデオを制作します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2B企業やテックスタートアップを対象に、複雑なサービスをグローバルに説明するための45秒の情報豊かなエクスポートマーケティングビデオを開発します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、モダングラフィックスとHeyGenのAIアバターによる明確で簡潔なナレーションを組み合わせ、洗練された魅力的なプレゼンテーションを実現し、エクスポートマーケティングビデオを簡単に作成します。
サンプルプロンプト2
グローバルブランドやコンテンツクリエイターが最新のキャンペーンを多様なプラットフォームで宣伝するための、魅力的な60秒のソーシャルメディアビデオを作成します。ビジュアルストーリーテリングはダイナミックで文化的に関連性があり、魅力的なバックグラウンドミュージックと明確なナレーションが伴い、HeyGenの字幕/キャプションがシームレスに統合され、マーケティングビデオのアクセシビリティと広範なリーチを確保します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターやエージェンシーがブログコンテンツを迅速に魅力的なビジュアルに変換することを目指した、説得力のある30秒のプロモビデオを制作します。スクリプトから生成されたインパクトのあるビジュアルとエネルギッシュなボイスオーバーを備えたビデオを想像し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、目立つプロモビデオを簡単に作成し、エクスポートマーケティングビデオを最小限の労力で実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケティングビデオの作成とエクスポート方法

直感的なAIツールとプロフェッショナルなテンプレートを活用して、注目を集め、結果を出す魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成およびエクスポートします。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた多様なマーケティングビデオテンプレートから選ぶか、空白のキャンバスから始めて「テンプレートとシーン」機能を活用します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ブランドのビジュアルとメッセージを使ってビデオをパーソナライズします。AIの声や自分の録音を使って、ダイナミックな「ボイスオーバー生成」を追加し、スクリプトを生き生きとさせます。
3
Step 3
メッセージを洗練
ビデオの流れと明確さを完璧にします。すべてのコンテンツに正確な「字幕/キャプション」を簡単に生成して、アクセシビリティを確保します。
4
Step 4
マーケティングビデオをエクスポート
作成を最終化し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、あらゆるプラットフォームに最適化された形式でマーケティングビデオをダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

魅力的なAIビデオでポジティブな顧客体験を強調し、ブランドのマーケティング活動に信頼と信憑性を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なオンラインマーケティングビデオメーカーとして機能し、ユーザーが魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。AIのテキストからビデオへの機能とカスタマイズ可能なマーケティングビデオテンプレートを活用して、高品質のコンテンツを迅速に制作します。

HeyGenはマーケティングビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenはマーケティングビデオの広範なカスタマイズを提供し、テンプレートをブランドの色やロゴで調整することができます。ドラッグ＆ドロップの編集機能を利用して、ソーシャルメディアビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenでプロフェッショナルなボイスオーバーや字幕をマーケティングビデオに追加できますか？

はい、HeyGenはすべてのマーケティングビデオにボイスオーバーを追加し、字幕やキャプションを生成することを簡単にします。これにより、コンテンツがアクセスしやすく魅力的になり、全体的なビデオ編集体験が向上します。

HeyGenはどのようにしてAIを活用して高品質のマーケティングビデオエクスポートを実現しますか？

HeyGenは高度なAIビデオツールと機能を活用し、AIアバターを使用して効率的にビデオを作成およびエクスポートします。当社のプラットフォームは、製品デモやその他のプロモーションに最適な最終的なマーケティングビデオを高品質で提供し、さまざまなプラットフォームに最適化します。