輸出書類動画を簡単に作成
複雑な輸出コンプライアンスのトレーニングを簡素化。HeyGenのAIアバターを使用して輸出メカニクスを明確に説明します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
輸出コーディネーターや物流専門家向けに、電子輸出情報（EEI）申告のための自動輸出システム（AES）を通じたデータ提出プロセスを詳細に説明する90秒の指導動画を作成してください。動画は技術的なステップバイステップのチュートリアルビジュアルスタイルを採用し、画面キャプチャをシミュレートし、正確で明確なナレーションをサポートします。HeyGenを使用して自動字幕/キャプションを生成し、アクセシビリティと理解を確保します。
国際営業チームや出荷マネージャー向けに、インコタームズの複雑さを解明し、正確な調和関税分類番号の重要性を説明する2分間の包括的なガイドを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは、カスタムアニメーションを使用して概念を説明する魅力的な解説であり、熱意を持ちながらも情報豊かな音声トーンを特徴とします。この動画は、詳細なスクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して視覚的な物語に変換することで効率的に作成できます。
国際出荷部門の新入社員向けに、一般的な輸出メカニクスの概要を提供し、米国の輸出管理を遵守する重要性を強調する45秒の紹介動画をデザインしてください。ビジュアルの美学はダイナミックでテンポの速いものであり、関連する国際貿易のストック映像を組み込み、エネルギッシュで自信に満ちた声でナレーションを導きます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして輸出トレーニング動画の作成を簡素化できますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとナレーションを使用してプロフェッショナルな動画コンテンツに変換することで、魅力的なトレーニング動画の作成プロセスを効率化します。これにより、チームのための輸出書類動画の作成に必要な時間とリソースが大幅に削減されます。
HeyGenは複雑な輸出コンプライアンスのトピックを説明するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、輸出コンプライアンスや米国の輸出管理のような複雑なトピックを、明確で理解しやすい動画を通じて効果的に伝えることができます。HeyGenのテキストからビデオへの機能とAIアバターを使用して、複雑な輸出管理規則を魅力的なコンテンツに分解できます。
HeyGenを使用して輸出メカニクスを説明する利点は何ですか？
HeyGenは、インコタームズや調和関税分類番号のような概念を含む詳細な輸出メカニクスを一貫して効率的に説明する方法を提供します。テンプレートとブランディングコントロールを活用することで、すべての指導動画が明確で正確かつ組織全体で統一された形で提示されることを保証できます。
HeyGenは特定の輸出ライセンスや書類の動画作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは非常に柔軟で、輸出ライセンス、電子輸出情報（EEI）、ATAカルネの取り扱い方法を示すなど、さまざまな特定の要件に合わせた動画を作成することができます。カスタマイズ可能なシーンと字幕オプションを使用して、すべての視聴者にとって正確で理解しやすいコンテンツを提供します。