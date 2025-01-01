説明動画を作成してエンゲージメントとコンバージョンを向上

あなたのアイデアを魅力的なアニメーション説明動画に簡単に変換。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオで作成がシンプルに。

小規模ビジネスオーナーを対象に、新しいサービスの利点を紹介する30秒のアニメーション説明動画を作成することを想像してください。この動画は明るくエネルギッシュなアニメーションと、親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してコンテンツ作成を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
非技術系の起業家を対象に、説明動画を簡単に作成する方法を示す45秒のダイナミックなビデオチュートリアルを開発してください。この動画は、モダンでクリーンなデザイン、多様なストックビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、明確で簡潔なナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
サンプルプロンプト2
企業のコミュニケーションチーム向けに、複雑なマーケティング戦略を詳述する60秒の洗練されたブランドブランディング説明動画を制作してください。この作品は、洗練されたプロフェッショナルなビジュアル、リアルなAIアバター、説得力のあるナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターとナレーション生成機能を使用して高インパクトなメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャー向けに、新機能のアップデートを説明する30秒の簡潔な教育用説明動画を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報提供的でシンプルであり、重要なメッセージを強調するために明確なテキストオーバーレイと字幕を強調し、HeyGenの字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能をサポートして多様な配信を可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

説明動画の作成方法

直感的なツールと多様なリソースを使用して、アイデアをプロフェッショナルで魅力的な説明動画に簡単に変換し、マーケティング戦略を簡素化します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
さまざまな説明動画テンプレートから選択するか、スクリプトを貼り付けて初期シーンを自動生成し、物語の基盤を設定します。
2
Step 2
ビジュアル要素を追加
メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なストックビデオと画像ライブラリを活用して、魅力的なビジュアルを各シーンに組み込みます。
3
Step 3
ナレーションを作成
AIを活用したナレーション生成を利用して、明確でプロフェッショナルなナレーションを追加し、メッセージをしっかりと伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロジェクトを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された高解像度の説明動画を取得します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディア用説明動画を制作

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、迅速に情報を提供し、オーディエンスの注目を集める簡潔で魅力的な説明動画を作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画の作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、説明動画を簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは多様なビジュアルライブラリと説明動画テンプレートを提供し、インパクトのあるコンテンツのクリエイティブプロセスを簡素化します。

HeyGenは初心者にとって使いやすい説明動画メーカーですか？

もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターと事前にデザインされたテンプレートを備えており、編集経験がなくても誰でもプロフェッショナルな説明動画を簡単に作成できます。使いやすい説明動画メーカーとして設計されています。

HeyGenで作成した説明動画に自社のブランドアイデンティティを組み込むことはできますか？

はい、HeyGenは強力なブランドブランディングを可能にします。ロゴやブランドカラーを使用して動画をカスタマイズし、テキストやキャプションを追加して、すべての説明動画がマーケティング戦略に完全に一致するようにします。

HeyGenが提供する説明動画制作のための高度な機能は何ですか？

HeyGenは、スクリプトから直接リアルなナレーション生成や音楽、ストックビデオの追加が可能な高度なAIビデオツールを提供します。また、高品質なHDエクスポートを生成できるため、説明動画が洗練されプロフェッショナルに見えることを保証します。