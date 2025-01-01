説明動画を作成してエンゲージメントとコンバージョンを向上
あなたのアイデアを魅力的なアニメーション説明動画に簡単に変換。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオで作成がシンプルに。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
非技術系の起業家を対象に、説明動画を簡単に作成する方法を示す45秒のダイナミックなビデオチュートリアルを開発してください。この動画は、モダンでクリーンなデザイン、多様なストックビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、明確で簡潔なナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
企業のコミュニケーションチーム向けに、複雑なマーケティング戦略を詳述する60秒の洗練されたブランドブランディング説明動画を制作してください。この作品は、洗練されたプロフェッショナルなビジュアル、リアルなAIアバター、説得力のあるナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターとナレーション生成機能を使用して高インパクトなメッセージを届けます。
プロダクトマネージャー向けに、新機能のアップデートを説明する30秒の簡潔な教育用説明動画を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報提供的でシンプルであり、重要なメッセージを強調するために明確なテキストオーバーレイと字幕を強調し、HeyGenの字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能をサポートして多様な配信を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画の作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、説明動画を簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは多様なビジュアルライブラリと説明動画テンプレートを提供し、インパクトのあるコンテンツのクリエイティブプロセスを簡素化します。
HeyGenは初心者にとって使いやすい説明動画メーカーですか？
もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターと事前にデザインされたテンプレートを備えており、編集経験がなくても誰でもプロフェッショナルな説明動画を簡単に作成できます。使いやすい説明動画メーカーとして設計されています。
HeyGenで作成した説明動画に自社のブランドアイデンティティを組み込むことはできますか？
はい、HeyGenは強力なブランドブランディングを可能にします。ロゴやブランドカラーを使用して動画をカスタマイズし、テキストやキャプションを追加して、すべての説明動画がマーケティング戦略に完全に一致するようにします。
HeyGenが提供する説明動画制作のための高度な機能は何ですか？
HeyGenは、スクリプトから直接リアルなナレーション生成や音楽、ストックビデオの追加が可能な高度なAIビデオツールを提供します。また、高品質なHDエクスポートを生成できるため、説明動画が洗練されプロフェッショナルに見えることを保証します。