簡単に実験フレームワークを構築

HeyGenのAIアバターを使用して、エンジニアリングチームと製品チームが結果を解釈し、実用的なインサイトを得るための明確な動画を作成しましょう。

198/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
組織全体での実験のスケーリング戦略を発見し、エンジニアリングチームと製品チームを効果的に結びつける45秒のダイナミックなクリップです。エンジニアリングリーダーや製品ディレクターを対象に、現代的でテンポの速いビジュアルスタイルで、協力的なワークフローを紹介し、エネルギッシュなAIアバターが重要な戦略を伝えます。
サンプルプロンプト2
データアナリストやジュニア製品マネージャー向けに設計されたこの30秒のチュートリアルで、実験の実施と結果の正確な解釈の技術をマスターしましょう。明確で段階的なビジュアルアプローチと落ち着いた指導的な声を用い、HeyGenの自動字幕機能でアクセシビリティを高め、最大限の理解を確保します。
サンプルプロンプト3
実験の専門家になるための旅に出発し、この洞察に満ちた60秒の動画で、エンドツーエンドの実験プロセスを理解しましょう。実験リーダーやビジネスストラテジストを目指す方に合わせた内容です。ビジュアルストーリーテリングはインスピレーションを与え、自信に満ちたもので、HeyGenの高度なボイスオーバー生成を活用して洗練された配信を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

実験フレームワーク動画の作成方法

実験フレームワークを説明し、インサイトを共有し、チームをスケーリング実験の複雑なプロセスに導くための明確で魅力的な動画を簡単に制作します。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
実験フレームワークを概説する包括的なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストから動画機能を利用して、書かれたコンテンツを自動的に音声ナレーションに変換し、正確なコミュニケーションを確保します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
メッセージを最もよく表現するAIアバターを選びます。例えば、「実験の専門家」キャラクターを選んでコンテンツを伝えます。HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、説明を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
実験プログラムから関連する画像、チャート、または画面録画を使用して動画を強化します。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、組織のロゴと色を適用し、プロフェッショナルで一貫した外観を実現します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
最終動画を確認し、実験の実施に関するすべての重要なポイントが明確に伝えられていることを確認します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けに動画を準備し、貴重なインサイトを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な実験概念を簡素化

.

AI動画を使用して実験フレームワークの複雑な側面を簡素化し、エンジニアリングチームと製品チームにとって理解しやすいものにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチームが動画コンテンツで実験を行うのをサポートしますか？

HeyGenはAIアバターとテキストから動画への機能を使用して、多様な動画資産を迅速に作成することを可能にし、異なるメッセージングやビジュアルで実験を行い、オーディエンスのエンゲージメントに関する実用的なインサイトを得るのに理想的です。テンプレートとブランディングコントロールにより、多様なコンテンツテストの作成プロセスを効率化します。

HeyGenの動画はキャンペーンにどのような実用的なインサイトを提供できますか？

HeyGenのボイスオーバー生成と字幕機能を使用して複数の動画バリエーションを迅速に制作することで、マーケターは異なるアプローチをテストし、結果を解釈してオーディエンスの好みやキャンペーンの効果に関する実用的なインサイトを得ることができ、将来の戦略を最適化します。

HeyGenは動画制作のための広範な実験プロセスに適していますか？

もちろんです。HeyGenの効率的なAIアバターとテキストから動画への機能により、クリエイターは動画コンテンツ制作を実験プロセスにシームレスに統合できます。これにより、迅速なプロトタイピングと反復が可能になり、異なるクリエイティブな方向性の結果を視覚化するのに役立ちます。

エンジニアリングチームと製品チームはHeyGenをどのように活用できますか？

エンジニアリングチームと製品チームは、HeyGenを活用して製品の更新、チュートリアル、または内部コミュニケーションのための明確な動画説明を効率的に作成できます。スクリプトからのテキストから動画とAIアバターを利用することで、広範な動画制作リソースを必要とせずに洗練されたコンテンツを迅速に制作できます。