Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト動画機能を活用し、営業チーム向けに30秒の簡潔な動画を開発します。エグゼクティブダッシュボードビデオテンプレートを作成し、重要なチャートとグラフを現代的でエネルギッシュ、かつデータ駆動のビジュアルとオーディオスタイルで強調し、営業プレゼンテーションを向上させます。
HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、従業員向けに60秒の情報豊かな動画を作成します。エグゼクティブダッシュボード内の主要なパフォーマンス指標を示し、プロフェッショナルなボイスオーバーで補完された親しみやすいビジュアルスタイルを用いてトレーニングセッションを改善します。
HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を活用し、投資家向けに洗練された45秒の動画をデザインします。エグゼクティブダッシュボードビデオを作成し、洗練された説得力のあるビジュアルスタイルとインパクトのあるデータビジュアライゼーションで強力なビジュアルストーリーテリングを実現し、AI生成のキャプションで強化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なエグゼクティブダッシュボードビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとダイナミックなビジュアルストーリーテリングを活用して、非常に魅力的なエグゼクティブダッシュボードビデオを作成する力を提供します。この機能により、複雑なデータを魅力的な物語に変換し、ステークホルダーを効果的に引き込み、コミュニケーションを改善します。
HeyGenはエグゼクティブダッシュボードビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは、インパクトのあるエグゼクティブダッシュボードビデオの作成を効率化するために特別に設計されたプロフェッショナルなテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、主要なパフォーマンス指標、チャート、グラフをプレゼンテーションに効率的に組み込むのに役立ちます。
HeyGenはダッシュボードビデオにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、洗練されたモーショングラフィックス、AI生成のキャプションなどの強力な機能を統合して、ダッシュボードビデオを向上させます。これらのツールはビジュアルストーリーテリングを強化し、データ駆動のコンテンツがダイナミックでアクセスしやすいことを保証します。
なぜエグゼクティブダッシュボードプレゼンテーションにHeyGenを使用するべきですか？
HeyGenをエグゼクティブダッシュボードプレゼンテーションに使用することで、強力なビジュアルストーリーテリングが可能になり、営業プレゼンテーションを大幅に向上させ、トレーニングセッションを改善します。静的なレポートをダイナミックな動画コンテンツに変換し、注目を集め、理解を深めます。