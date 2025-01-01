AIでエグゼクティブコミュニケーションビデオを作成

AIアバターを使用してプロフェッショナルでパーソナルなタッチを加えた魅力的なエグゼクティブメッセージングビデオを簡単に制作し、社内コミュニケーションを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーや主要なステークホルダー向けに、四半期の成果と今後の戦略的目標を要約した45秒のエグゼクティブビデオアップデートを開発してください。この企業ビデオ制作は、モダンでデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションと権威あるオーディオを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、この簡潔でインパクトのあるメッセージを効率的に作成してください。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、シニアリーダーからの親しみやすいメッセージを特徴とした30秒のエグゼクティブコミュニケーションビデオを制作し、早期の社員エンゲージメントを促進してください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく励みになるもので、フレンドリーなアバターとソフトな照明を使用します。この重要な紹介のために、HeyGenのテンプレートとシーンを探索して、迅速に歓迎のトーンを設定してください。
サンプルプロンプト3
全社員および潜在的なパートナーに向けて、今後の主要なイニシアチブとその予想される影響を詳述した、前向きな50秒のエグゼクティブメッセージングビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは戦略的でエネルギッシュなもので、洗練されたアニメーションとインスパイアリングな音楽スコアを組み込んでいます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連する要素を統合して、全体のプレゼンテーションを向上させてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

エグゼクティブコミュニケーションビデオの作成方法

AIを活用したツールでプロフェッショナルで魅力的なエグゼクティブコミュニケーションビデオを簡単に制作し、社内メッセージングと社員エンゲージメントを向上させましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
エグゼクティブメッセージングスクリプトをエディタに直接貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ機能により、同期されたボイスオーバーと初期キャプションが自動的に生成され、明確な社内コミュニケーションを確保します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
メッセージを表現するための多様なプロフェッショナルAIアバターから選択し、エグゼクティブコミュニケーションビデオテンプレートを選びます。AIアバターは、コミュニケーションに一貫性と洗練された外観を保証します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
ブランドの色、ロゴ、フォントをブランディングコントロールを使用して適用します。メディアライブラリからストックメディアを使用するか、自分のメディアをアップロードして、魅力的なエグゼクティブビデオを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
無料のテキストからビデオ生成機能を使用してビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに合わせて簡単にリサイズし、自動生成されたキャプション付きの高品質なエグゼクティブコミュニケーションビデオをエクスポートして、共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

外部向けエグゼクティブアップデートを制作

企業の洞察、リーダーシップの考え、企業発表を広範なオーディエンスと共有するために、ソーシャルメディア向けの魅力的なエグゼクティブビデオを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なエグゼクティブコミュニケーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIを活用したビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、テキストをダイナミックなビジュアルに変換することで、エグゼクティブコミュニケーションビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、リーダーはすべての社内コミュニケーションニーズに対して魅力的なエグゼクティブビデオを効率的に制作することができます。

企業ビデオ制作のためにAIアバターやテンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターとAIを活用したビデオテンプレートの広範なカスタマイズオプションを提供しており、企業ビデオ制作がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ブランド要素を簡単に統合して、一貫したエグゼクティブメッセージングを実現できます。

社内コミュニケーションビデオやCEOメッセージのためにHeyGenはどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、強力な無料テキストからビデオ生成機能、AIスポークスパーソン機能、カスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、社内コミュニケーションビデオに最適です。これらの機能により、社員エンゲージメントを高めるためのインパクトのあるCEOビデオやエグゼクティブメッセージングを迅速に作成できます。

HeyGenはビデオ編集経験のないリーダーでもエグゼクティブコミュニケーションビデオを作成するのに適していますか？

もちろんです。HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなエグゼクティブコミュニケーションビデオを作成できます。その直感的なプラットフォームにより、ビデオ編集のスキルがなくても、エグゼクティブメッセージングのための高品質なビデオコンテンツを生成することが可能です。