実行プレイブックビデオを作成：エンゲージメントと明確さを向上

AIアバターを活用して、複雑な戦略を簡素化し、より深い理解を促進するインタラクティブなプレイブックを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

営業プレゼンテーションと顧客成功の取り組みを、ダイナミックな60秒のAI駆動ビデオで強化しましょう。潜在的なクライアントや顧客成功マネージャーをターゲットに、説得力のあるトーンと魅力的なビジュアルで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを洗練されたビデオに変換し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成で強化します。
チームリーダー向けに、30秒の実行プレイブックビデオを開発し、新しいプロセスに関する迅速な指導ガイドを提供します。このビデオは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを採用します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に作成し、自動生成された字幕/キャプションで全ての視聴者に最大限の明確さを確保します。
顧客維持チーム向けに、更新戦略を説明する50秒の魅力的なビデオを作成し、信頼できるAIスポークスパーソンをフィーチャーします。このビデオは、フレンドリーでプロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルを持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、デバイスを超えて顧客エンゲージメントを効果的に達成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

実行プレイブックビデオの作成方法

戦略的な実行プレイブックをダイナミックで魅力的なビデオトレーニングモジュールに変換し、理解と採用を促進します。

Step 1
テキストからビデオを生成
詳細なプレイブックスクリプトを無料のテキストからビデオジェネレーターを使用して魅力的なビデオに変換し、コンテンツ制作を簡単にします。
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
さまざまなプロフェッショナルなAIアバターから選択し、プレイブックのメッセージを強化し、人間味を加えます。
Step 3
シーンをカスタマイズ
カスタマイズ可能なシーンを利用して、ビデオのビジュアルフローをパーソナライズし、ブランドに合わせてダイナミックで魅力的な背景を構築します。
Step 4
キャプションを追加してエクスポート
AIキャプションジェネレーターを統合してすべての対話を明確にし、完成した実行プレイブックビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プレイブックの例で成功を示す

AIビデオを使用して顧客の成功をダイナミックに紹介し、実行プレイブック内で実際の例を提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な実行プレイブックビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、実行プレイブック用のプロフェッショナルなAI駆動ビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが魅力的なビデオコンテンツを生成し、視聴者のエンゲージメントと理解を向上させます。

HeyGenはAI駆動ビデオの広範なカスタマイズを可能にしますか？

もちろんです。HeyGenはAI駆動ビデオの広範なカスタマイズを提供し、カスタマイズ可能なシーンを利用してブランドをシームレスに統合できます。AIアバターがプロフェッショナルなコミュニケーションでメッセージを効果的に伝えるように、あらゆる側面をパーソナライズできます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのようなプロフェッショナルコンテンツを制作できますか？

HeyGenの無料テキストからビデオジェネレーターを使用して、影響力のあるトレーニングモジュール、包括的なオンボーディングプログラム、ダイナミックな営業プレゼンテーションなど、幅広いプロフェッショナルコンテンツを制作できます。AIボイスオーバーとAIキャプションジェネレーターがビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenは顧客成功と更新戦略の取り組みを強化できますか？

HeyGenは、AI駆動ビデオでAIスポークスパーソンを活用したパーソナライズされたコミュニケーションを可能にすることで、顧客成功と更新戦略を大幅に強化します。ビデオエンゲージメントツールを利用して、顧客の忠誠心と維持を向上させるインタラクティブなプレイブックを作成します。