イベントプランニングビデオを簡単に作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、マーケティングキャンペーンのための素晴らしいイベントビデオをデザインしましょう。

サンプルプロンプト1
最近のカンファレンスのベストモーメントを紹介する45秒の魅力的なリキャップビデオを作成し、ソーシャルメディアで共有するのに最適です。ビジュアルナラティブは祝祭的で魅力的であり、スピーカー、ネットワーキング、観客の反応のクイックカットを特徴とし、インスパイアリングなオーケストラ音楽と組み合わせます。字幕/キャプションを利用して、重要な引用やスピーカーを強調し、これらの「イベントビデオ」をすべての視聴者にとってアクセスしやすく、インパクトのあるものにします。
サンプルプロンプト2
イベントプランニングエージェンシーのための60秒の魅力的な舞台裏ビデオを開発し、「イベントビデオ」を簡単に見せるための細心の努力を示します。将来のクライアントをターゲットにし、チームの献身をプロフェッショナルでありながら温かみのあるビジュアルスタイルで紹介し、セットアップのタイムラプス映像やプランナーとのクイックインタビューを特徴とし、落ち着いたジャズのサウンドトラックを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してbロール映像を強化し、「ビデオアイデア」を洗練された現実に変えます。
サンプルプロンプト3
VIPゲストや企業パートナーをターゲットにした、洗練された20秒の招待ビデオを制作し、より広範な「マーケティングキャンペーン」の重要な要素として機能します。この「プロモーションビデオ」は、洗練されたミニマリストのビジュアルデザインを採用し、エレガントなトランジションと深いカラーパレットを使用し、洗練されたクラシック音楽で強調します。スクリプトからのテキストをビデオに変換することで効率を確保し、すべてのイベント詳細を明確かつスタイリッシュに伝えるプロフェッショナルなナレーションを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イベントプランニングビデオの作成方法

使いやすいプラットフォームでプロフェッショナルなイベントビデオを簡単に作成しましょう。アイデアから洗練された制作まで、数ステップでどんなキャンペーンにも対応できます。

1
Step 1
イベントビデオテンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた多様な**テンプレートとシーン**から選択し、イベントビデオの基盤を迅速に設定し、最初から洗練された外観を確保します。
2
Step 2
メディアをアップロードして編集
自分の画像や映像をアップロードしてイベントコンテンツをパーソナライズし、**メディアライブラリ/ストックサポート**と直感的な編集ツールを使用してシームレスに配置します。
3
Step 3
魅力的なAIボイスを適用
**ナレーション生成**を活用して、魅力的なナレーションや対話を追加し、イベントの発表やプロモーションビデオにプロフェッショナルな音声を提供します。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を使用してさまざまなプラットフォームに完璧にフィットさせ、マーケティングキャンペーン全体で高品質なイベントビデオを簡単に公開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

イベントトレーニングのエンゲージメントを向上

インタラクティブなAIビデオを作成して教育セッションやワークショップを強化し、参加者の記憶保持と参加を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてイベントプランニングビデオを迅速かつ効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなイベントプランニングビデオを簡単に作成できる高度なAIビデオメーカーです。私たちのプラットフォームを使用すると、テキストを魅力的なビデオコンテンツに迅速に変換でき、高品質なプロモーションビデオやイベントビデオを簡単に制作できます。

HeyGenを使用してソーシャルメディアでのイベントマーケティングキャンペーンを強化できますか？

もちろんです！HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なイベントプロモビデオを作成するのに理想的です。HeyGenを使用すると、ダイナミックなコンテンツを作成し、オンラインで簡単に公開および共有して、イベントマーケティングのリーチを最大化できます。

HeyGenは新しいイベントビデオアイデアを生成するためのどのようなビデオツールを提供していますか？

HeyGenは、次のイベントビデオアイデアをインスパイアする豊富なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供しています。私たちのプラットフォームには、AIアバター、ナレーション生成、ダイナミックなテキストアニメーションなどの機能も含まれており、真に際立つイベントビデオを作成することができます。

HeyGenはプロフェッショナルなプロモーションビデオを作成するための効果的なAIビデオエディターですか？

HeyGenは強力なAIビデオエディターとして機能し、あらゆるイベントのための高品質なプロモーションビデオを作成することができます。AIコンテンツ生成を活用してビデオ作成を簡素化し、ブランドコントロールのシームレスな統合や多様な出力のためのアスペクト比のリサイズを含めています。