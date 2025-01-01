イベントマーケティングビデオを作成して参加者を増やす
AIアバターを使用して数分で高品質なイベントビデオコンテンツを生成し、観客を魅了し登録を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
成功した企業ガラを振り返る60秒の活気あるイベントハイライトリールを制作し、再エンゲージメントを目指す参加者や将来のイベントのための潜在的なスポンサーをターゲットにします。ビジュアルスタイルは祝祭的でエレガントであり、カジュアルな瞬間とプロフェッショナルなステージショットを組み合わせ、感動的なオーケストラ音楽に合わせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、Bロール映像やトランジションでイベントビデオコンテンツを強化し、高品質な制作を確保してください。
小規模ビジネスオーナーを対象にしたオンラインマーケティングマスタークラスのための30秒の情報豊かなプロモーションビデオを開発し、ビデオマーケティング戦略を強化することを目指します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでクリーンかつ簡潔であり、画面上の明確なテキストと権威あるが親しみやすい声を特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で影響力のあるメッセージを伝え、重要なポイントと専門家のスピーカーを強調してください。
トップティアのエグゼクティブや意思決定者をターゲットにした、独占的な業界サミットのための20秒の洗練された「セーブ・ザ・デート」プロモーションビデオをデザインし、早期の関心を引きます。ビジュアルスタイルは洗練されておりミニマリストであり、微妙なアニメーションと環境的で希望に満ちた音楽スコアを使用して期待を高めます。HeyGenのAIアバターを組み込んで、プロフェッショナルで魅力的な画面上の存在感でコアアナウンスを提示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なイベントマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenの強力なAIビデオエディターを使用すると、説得力のあるスクリプトをAIアバターとダイナミックなビジュアル要素を使用して魅力的なイベントビデオコンテンツに変換できます。これはイベントハイライトリールやプロモーションビデオに最適です。
HeyGenはイベントビデオ制作を効率化するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは幅広いテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを提供しており、ユーザーが迅速に高い制作品質を達成できるようにします。これらのツールは、ソーシャルメディアやメールマーケティングキャンペーンのためのインパクトのあるイベントトレーラーを作成するのに理想的です。
HeyGenのAIビデオエディターは私たちのイベントマーケティング戦略を強化できますか？
もちろんです。高度なAIビデオエディターとして、HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオとAIボイスオーバー生成を活用して洗練されたプロモーションビデオコンテンツの作成を簡素化し、ビデオマーケティング戦略を大幅に強化します。
HeyGenはイベント特有のビデオコンテンツのブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや特定の色を統合して、すべてのイベントビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持できます。これにより、コールトゥアクションが常にプロフェッショナルに提示されます。