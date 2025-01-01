輝くイベントハイライトリール動画を作成

AIを活用した編集と強力なブランディングコントロールで、ダイナミックなイベントリキャップでエンゲージメントを高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クリエイティブなプロフェッショナルやインフルエンサーをターゲットにした、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの30秒のシズルリールを制作します。現代的なトランジションとトレンディでインパクトのあるサウンドトラックを用いた、テンポの速いビジュアルリズムに焦点を当てます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、魅力的なコンテンツがすべてのプラットフォームで完璧に見えるようにしましょう。
サンプルプロンプト2
地域コミュニティや地元企業向けに、心温まる45秒のイベントリキャップ動画を開発します。温かく招かれるようなビジュアルスタイルを採用し、真実味のある瞬間と軽やかでカジュアルなバックグラウンド音楽を使用します。HeyGenの「字幕/キャプション」を取り入れて、アクセス性とエンゲージメントを向上させ、より広いリーチと明確なコミュニケーションを実現します。
サンプルプロンプト3
テクノロジー企業やオンライン教育者を対象にした、バーチャルカンファレンスを紹介する未来的な50秒のハイライト動画を想像してください。クリーンで情報豊かなビジュアル美学を採用し、シンセウェーブのバックグラウンド音楽を使用して、現代的でプロフェッショナルな雰囲気を演出します。HeyGenの「AIアバター」を使用して、バーチャルスピーカーを生き生きとさせ、真に没入感のある体験を作り出します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イベントハイライトリール動画の作成方法

HeyGenの直感的なツールとAIを活用した機能を使用して、イベント映像を魅力的なハイライトビデオやシズルリールに簡単に変換します。

1
Step 1
イベント映像をアップロード
まず、すべての生のイベントビデオと画像をHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートにインポートします。これは、思い出に残るイベントリキャップを作成するための基盤です。
2
Step 2
テンプレートを選択してトリミング
さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して、ハイライトビデオの構造を迅速に整えます。トリミングツールを使用して重要な瞬間に焦点を当て、ダイナミックな流れを作り出します。
3
Step 3
ブランディングと音楽を追加
ブランディングコントロールを使用して、ブランドの色やロゴを適用し、ハイライトビデオをパーソナライズします。魅力的なバックグラウンド音楽やAIで生成されたカスタムボイスオーバーで体験を向上させます。
4
Step 4
シズルリールをエクスポートして共有
ハイライトビデオが完璧になったら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに向けて準備します。インパクトのあるシズルリールをオーディエンスと共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるハイライトビデオを制作

イベントのハイライトから力強く、モチベーションを高めるビデオを作成し、オーディエンスを鼓舞し、元気づけます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なイベントハイライトリール動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIを活用してプロセスを効率化し、魅力的なイベントハイライトリール動画を簡単に作成できるようにします。プロフェッショナルなテンプレートと直感的なビデオ編集ツールを利用して、生の映像を迅速かつ効率的に魅力的なイベントリキャップに変換します。

HeyGenがシズルリールのための効率的なハイライトビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIを活用した機能と豊富なテンプレートライブラリにより、ダイナミックなシズルリールを作成するのに最適な効率的なハイライトビデオメーカーとして際立っています。トランジションを簡単に追加し、正確なトリミングを行い、ロイヤリティフリーのストック音楽を統合して、数分で高インパクトなビデオを制作できます。

HeyGenを使用してハイライトビデオにブランディングを適用できますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴや特定のカラーパレットを使用してハイライトビデオをカスタマイズできます。これにより、すべてのポストプロダクションコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを確保できます。

HeyGenから完成したハイライトビデオをエクスポートして共有するにはどうすればよいですか？

ハイライトビデオを作成した後、HeyGenはさまざまなアスペクト比でコンテンツをエクスポートして共有するためのシームレスなオプションを提供します。プラットフォームから直接、異なるソーシャルメディアプラットフォームにビデオを最適化して配信できます。