輝くイベントハイライトリール動画を作成
AIを活用した編集と強力なブランディングコントロールで、ダイナミックなイベントリキャップでエンゲージメントを高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブなプロフェッショナルやインフルエンサーをターゲットにした、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの30秒のシズルリールを制作します。現代的なトランジションとトレンディでインパクトのあるサウンドトラックを用いた、テンポの速いビジュアルリズムに焦点を当てます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、魅力的なコンテンツがすべてのプラットフォームで完璧に見えるようにしましょう。
地域コミュニティや地元企業向けに、心温まる45秒のイベントリキャップ動画を開発します。温かく招かれるようなビジュアルスタイルを採用し、真実味のある瞬間と軽やかでカジュアルなバックグラウンド音楽を使用します。HeyGenの「字幕/キャプション」を取り入れて、アクセス性とエンゲージメントを向上させ、より広いリーチと明確なコミュニケーションを実現します。
テクノロジー企業やオンライン教育者を対象にした、バーチャルカンファレンスを紹介する未来的な50秒のハイライト動画を想像してください。クリーンで情報豊かなビジュアル美学を採用し、シンセウェーブのバックグラウンド音楽を使用して、現代的でプロフェッショナルな雰囲気を演出します。HeyGenの「AIアバター」を使用して、バーチャルスピーカーを生き生きとさせ、真に没入感のある体験を作り出します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なイベントハイライトリール動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを活用してプロセスを効率化し、魅力的なイベントハイライトリール動画を簡単に作成できるようにします。プロフェッショナルなテンプレートと直感的なビデオ編集ツールを利用して、生の映像を迅速かつ効率的に魅力的なイベントリキャップに変換します。
HeyGenがシズルリールのための効率的なハイライトビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはAIを活用した機能と豊富なテンプレートライブラリにより、ダイナミックなシズルリールを作成するのに最適な効率的なハイライトビデオメーカーとして際立っています。トランジションを簡単に追加し、正確なトリミングを行い、ロイヤリティフリーのストック音楽を統合して、数分で高インパクトなビデオを制作できます。
HeyGenを使用してハイライトビデオにブランディングを適用できますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴや特定のカラーパレットを使用してハイライトビデオをカスタマイズできます。これにより、すべてのポストプロダクションコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを確保できます。
HeyGenから完成したハイライトビデオをエクスポートして共有するにはどうすればよいですか？
ハイライトビデオを作成した後、HeyGenはさまざまなアスペクト比でコンテンツをエクスポートして共有するためのシームレスなオプションを提供します。プラットフォームから直接、異なるソーシャルメディアプラットフォームにビデオを最適化して配信できます。