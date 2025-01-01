イベント危機対応ビデオを迅速かつ効果的に作成
AIアバターを活用して迅速な危機コミュニケーションを行い、チームが魅力的なビデオと事前承認されたメッセージで準備を整えます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
イベントプランナーと企業コミュニケーションチーム向けに、45秒の緊急危機コミュニケーションプラン発表を開発します。このビデオは、落ち着いたが安心感のある音声スタイルを採用し、テンプレートとシーンから生成されたクリーングラフィックスとテキストオーバーレイを利用して、迅速に事前承認されたメッセージテンプレートを配信します。
運用管理者とリスク評価チーム向けに、リスク評価のための複雑な監視と対応プロトコルを説明する1.5分間の分析ビデオを制作します。情報豊かで落ち着いた音声スタイルを維持し、データビジュアライゼーション要素を組み込み、正確な字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
現場のイベントスタッフとコミュニケーションスペシャリスト向けに、インシデント時のマルチチャネルコミュニケーションのための迅速な運用手順を概説した30秒のアクション指向ビデオを設計します。ビジュアルスタイルはダイナミックでクイックカットを伴い、エネルギッシュで明瞭な声で、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてイベント危機対応ビデオの作成を加速しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの生成を利用して、スクリプトから重要なイベント危機対応ビデオを迅速に制作します。この機能により、組織は予期せぬイベント危機の際に重要で事前承認されたメッセージを効率的かつ効果的に配信できます。
HeyGenは危機コミュニケーションプランのカスタマイズと多言語オプションを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、一貫した危機コミュニケーションのためにロゴやブランドカラーを組み込むことができます。AI音声とビデオ翻訳機能を備えた強力な多言語オプションにより、メッセージが多様なグローバルオーディエンスにシームレスに届きます。
HeyGenは緊急事態準備トレーニングビデオの開発にどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバター、テキストからビデオへの機能、自動生成キャプションなどの主要な技術的機能を提供しており、緊急事態準備のための魅力的なAIトレーニングビデオの作成に最適です。これらのツールは包括的なトレーニングとシミュレーションを作成し、危機管理戦略を強化します。
HeyGenはどのようにして重要な危機対応ビデオの広範なアクセス性と迅速な展開を確保していますか？
HeyGenは自動生成キャプションとビデオをさまざまな言語に翻訳する機能を提供することで、危機コミュニケーションの広範なアクセス性を向上させます。これにより、マルチチャネルコミュニケーションプラットフォーム全体で迅速な展開が可能になり、すべての関係者に重要な情報を迅速かつ明確に届けます。