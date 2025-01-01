AIで避難経路ビデオを作成

スクリプトからテキストをビデオに変換し、すべての人に明確で一貫した安全指示を提供するオフィス避難計画ビデオを簡単に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学校のスタッフと生徒を対象にした学校の緊急避難訓練を示す45秒の魅力的なビデオを作成し、アニメーション化されたわかりやすいグラフィックと安定した情報提供のナレーションを使用してください。HeyGenのカスタマイズ可能なシーン機能を活用して、さまざまな学校環境と特定の避難経路を正確に描写し、トレーニングを非常に関連性の高いものにします。
サンプルプロンプト2
多様な背景を持つイベント参加者向けに、公共イベントの安全性に関する30秒の簡潔なビデオを制作し、ダイナミックで視覚的に魅力的なコンテンツと緊急性のある明確なナレーションを特徴とします。この影響力のあるメッセージは、HeyGenのボイスオーバー生成を効果的に使用して多言語のナレーションを提供し、重要な避難経路情報をすべての人に届けます。
サンプルプロンプト3
医療施設のスタッフと訪問者向けに、詳細な90秒のトレーニングビデオを開発し、落ち着いた権威ある声で重要な避難計画ビデオを説明する高度に組織化されたビジュアルを提示します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、緊急事態への備えに不可欠な包括的で正確なフロアプランのウォークスルーを迅速に組み立てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

避難経路ビデオの作成方法

あらゆる施設向けに包括的な安全トレーニングビデオを迅速に制作し、緊急時の明確なコミュニケーションと準備を確保します。

1
Step 1
避難スクリプトを作成
施設の安全手順の各ステップを詳細に説明する明確で製品に正確なスクリプトを作成します。このスクリプトは、HeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能を使用して、正確な「避難計画ビデオ」を生成する基礎となります。
2
Step 2
避難経路を設計
「カスタマイズ可能なシーン」を利用して建物のレイアウトを再現し、安全ルートを視覚的にマッピングします。出口ポイントと集合場所を明確に示すために、インジケーターと経路を統合し、わかりやすいガイドを提供します。
3
Step 3
AIナレーションとビジュアルを追加
「AIアバター」を統合して避難指示を提示し、明確さとエンゲージメントを向上させます。この人間のようなプレゼンターは、重要な情報が観客に効果的に伝えられることを保証します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してフォーマットを最適化し、「安全トレーニングビデオ」を完成させます。これにより、避難ガイドがさまざまな内部コミュニケーションチャネルでの展開に準備されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

複雑な避難プロトコルを明確でわかりやすいビデオに変換し、多様な観客の理解を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な避難経路ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトから避難経路ビデオを簡単に作成できるようにし、高度なAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを利用して、複雑な安全トレーニングビデオをどのような観客にも魅力的にします。これにより、重要なビジュアルガイドの開発プロセスが効率化されます。

HeyGenを使用して避難計画ビデオの外観と感触をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、広範なカスタマイズ可能なシーンとブランディングコントロールを提供し、避難計画ビデオが組織のガイドラインに一致したプロフェッショナルで統一された外観を維持することを保証します。これは、企業の安全トレーニング、学校の緊急避難訓練、その他の特定の要件に理想的です。

HeyGenは避難ビデオをアクセス可能で多様な観客に対応するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、多言語のボイスオーバーと多様なAIアバターを使用して、安全トレーニングビデオを強化し、重要なオフィス避難計画情報がさまざまな施設の多様な観客に効果的に伝えられ、理解されることを保証します。字幕とキャプションはさらにアクセス性を向上させます。

HeyGenは避難計画をゼロから作成するためのテキストからビデオへのジェネレーターですか？

HeyGenは、ユーザーがテキスト入力から直接高品質の避難計画ビデオを作成できるように設計された強力なテキストからビデオへのジェネレーターです。AIアバターやカスタマイズ可能なシーンなどの機能を統合し、スクリプトを効果的な安全コミュニケーションに変換します。