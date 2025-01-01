AIで簡単に倫理トレーニングビデオを作成
スクリプトをプロフェッショナルな倫理トレーニングビデオに変換することで、HR & L&Dチームの時間とコストを削減します。
既存のチームメンバー向けに、規制とコンプライアンスのトレーニングにおける一般的なシナリオを示す45秒の魅力的なトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはインタラクティブでダイナミックであり、AIアバターを使用して倫理的ジレンマとその解決策を演じます。
機密データを扱う社員を対象にした30秒の倫理とコンプライアンスのトレーニングビデオを開発し、効果的な倫理トレーニングの重要性を強調してください。スタイルは現代的で直接的であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換して迅速なコンテンツ更新を可能にします。
HRチームとL&Dチーム向けに、強い倫理文化を育む倫理トレーニングの開発を促す60秒の教育ビデオをデザインしてください。このビデオは、さまざまなテンプレートとシーンを通じて一貫したブランドを示すために、プロフェッショナルでテンプレート駆動の美学を特徴とします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは倫理トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIナレーションを提供することで、倫理トレーニングビデオの作成を簡単にします。直感的なAIビデオ作成プラットフォームとすぐに使えるテンプレートにより、チームは高品質な社員教育資料を効率的に制作できます。
HeyGenは魅力的な倫理とコンプライアンスのトレーニングビデオにどのような機能を提供しますか？
効果的な倫理とコンプライアンスのトレーニングビデオのために、HeyGenはメッセージを明確に伝えるリアルなAIアバターを提供します。自動字幕でエンゲージメントを高め、ブランドの要素を統合して、すべての社員に一貫した効果的な学習体験を作り出すことができます。
HRとL&DチームはHeyGenを使用して社員向けの倫理トレーニングを効率的に開発できますか？
もちろんです。HeyGenは、HRとL&Dチームが社員向けの倫理トレーニングを迅速かつコスト効率よく開発するための理想的な倫理トレーニングビデオメーカーです。効率的なプロセスにより、重要な規制とコンプライアンスのトレーニングを作成し、リモートトレーニングの取り組みを容易にサポートします。
HeyGenを使用して職場倫理ビデオを作成する際のブランディングオプションは何ですか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、職場倫理ビデオが会社のアイデンティティに合致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に適用し、ライブラリから独自のメディアを使用してテンプレートをカスタマイズし、プロフェッショナルで一貫した外観を実現できます。