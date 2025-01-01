簡単に倫理と行動のビデオを作成

プロフェッショナルなビデオをスクリプトから簡単に生成し、倫理トレーニングを効率化し、コンプライアンスを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中堅管理職向けに60秒のコンプライアンスビデオを開発し、データプライバシーに関する重要な職場ポリシーを説明します。このビデオは、プロフェッショナルな画面上のテキストで重要な規制を強調しながら、フォーマルでありながら魅力的なビジュアルプレゼンテーションを必要とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、すべてのモジュールで正確で一貫したメッセージを確保します。
サンプルプロンプト2
既存の全スタッフを対象にした30秒の倫理と行動に関するビデオを作成し、倫理的な文化を強化し、四半期ごとの迅速なリマインダーとして機能します。ビジュアルアプローチは現代的で活気があり、クイックカットとインパクトのあるビジュアルを使用して、ポジティブな行動変化を伝え、HeyGenの多様なテンプレートとシーンから選択することで迅速に展開できます。
サンプルプロンプト3
営業部門向けに55秒の倫理とコンプライアンスのトレーニングビデオを設計し、一般的な利益相反のシナリオと適切な解決手順を示します。親しみやすいオフィス環境と明確なキャラクターのやり取りを使用したナラティブなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのプロフェッショナルなナレーション生成を活用して、複雑な倫理的ジレンマを明確かつ共感を持って視聴者に案内します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

倫理と行動のビデオを作成する方法

魅力的でコンプライアンスに準拠した倫理トレーニングビデオを簡単に作成し、倫理的な文化を育成し、職場のポリシーの理解を確保します。

1
Step 1
テンプレートから作成
プロフェッショナルなテンプレートで倫理とコンプライアンスのトレーニングビデオを開始します。特定の職場ポリシーや倫理ガイドラインに合わせてシーンを簡単にカスタマイズできます。
2
Step 2
スクリプトとアバターを追加
倫理と行動のスクリプトを入力します。さまざまなAIアバターから選択してコンテンツを提示し、重要なメッセージを一貫してプロフェッショナルに伝えます。
3
Step 3
ナレーションを生成
HeyGenの高度なナレーション生成を使用して、スクリプトからリアルなナレーションを瞬時に生成します。これにより、倫理ガイドラインの明確で一貫したコミュニケーションが確保されます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
会社のロゴや色を追加してビデオをカスタマイズします。その後、完成した倫理とコンプライアンスのトレーニングビデオをさまざまな形式でエクスポートし、簡単に配信できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なポリシー教育を簡素化

複雑な職場ポリシーや倫理ガイドラインを明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、理解と遵守を向上させます。

よくある質問

倫理とコンプライアンスのトレーニングビデオを迅速に作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、プロフェッショナルな倫理とコンプライアンスのトレーニングビデオの作成を簡素化します。AIアバターを活用し、事前に構築されたテンプレートをカスタマイズすることで、従業員に響く魅力的な企業コンプライアンスビデオを効率的に制作できます。

従業員の倫理トレーニングにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenは、コンプライアンストレーニングをよりアクセスしやすく、魅力的にすることで倫理的な文化を育成します。テキストからビデオへの機能とリアルなAIアバターを使用して、行動変化を促進し、職場のポリシーを明確に伝える効果的なトレーニングビデオを提供できます。

包括的なコンプライアンスビデオに必要なさまざまな要素をHeyGenはサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、ナレーション生成、カスタムブランディングコントロール、スクリプト化されたビデオの作成などの機能を提供し、コンプライアンスビデオが特定の要件を満たすことを保証します。これにより、一貫性のある高品質な倫理とコンプライアンスのトレーニングを提供できます。

HeyGenは企業のコンプライアンストレーニングをどのようにスケールしやすくしますか？

HeyGenは、AIアバターと広範なメディアライブラリを活用することで、一貫した品質のトレーニングビデオを効率的に大量生産できます。これにより、コンプライアンスビデオを簡単に更新し、全従業員に配信し、継続的な社員トレーニングのニーズをサポートします。