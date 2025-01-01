信頼を築く倫理的調達動画を作成

HeyGenのAIアバターを活用して、責任ある調達と透明性への取り組みを示す魅力的でプロフェッショナルな動画コンテンツを作成しましょう。

198/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新規顧客を対象に、責任ある調達の真の意味を解明し、企業の倫理的な実践における透明性を強調する30秒のアニメーション説明動画を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでモダン、インフォグラフィックを駆使し、明るい色と明確で簡潔なナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、情報を魅力的かつ一貫して動画全体で提示してください。
サンプルプロンプト2
B2Bパートナーや投資家向けに、主要なサプライヤーとの成功した持続可能なパートナーシップを示し、倫理的な実践のポジティブな影響を示す60秒のミニドキュメンタリーを制作してください。動画はプロフェッショナルでインスパイアリングなトーンを持ち、高品質のシネマティックビジュアル、データビジュアライゼーション、専門家のインタビューを交え、権威あるナレーションで支えられています。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、メッセージの信頼性を高める洗練されたナレーションを追加してください。
サンプルプロンプト3
持続可能性と倫理的生産に専念するブランドをサポートするよう、若い社会意識の高い消費者に呼びかける30秒の行動喚起動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に印象的で、テンポの速いカット、鮮やかなイメージ、インパクトのあるテキストオーバーレイを特徴とし、現代的でアップビートなサウンドトラックに設定されています。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、ミュートでも最大のインパクトを確保し、アクセシビリティを向上させてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

倫理的調達動画の作成方法

HeyGenのAIツールを使用して、サプライチェーンにおける倫理的実践と透明性への取り組みを示す影響力のある動画を簡単に制作しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
倫理的調達の取り組みを詳述するナラティブを書き始めます。次に、メッセージをプロフェッショナルな画面上の存在感で生き生きとさせる「AIアバター」を選択します。
2
Step 2
テンプレートを選択
企業コミュニケーション用に設計された「AI駆動のビデオテンプレート」から選択するか、白紙のキャンバスから動画を作成します。これらのテンプレートは、メッセージを迅速に伝えるための強力な基盤を提供します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを適用
一貫した企業アイデンティティを維持するために「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」で動画をカスタマイズします。メディアライブラリ/ストックサポートからのビジュアルを統合し、倫理的実践に関する「ストーリーテリング」を力強く伝えます。
4
Step 4
生成と共有
多様なAIボイスを使用してスクリプトから自動的に「ボイスオーバーを生成」します。次に、「字幕/キャプション」を簡単に追加して、視聴者に対するアクセシビリティと明確さを確保し、倫理的実践を効果的に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

責任ある調達の取り組みを強調

.

ブランドの責任ある調達と持続可能なパートナーシップへの取り組みを強調する魅力的な動画を制作し、ステークホルダーとの信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な倫理的調達動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、影響力のある倫理的調達動画の作成を効率化します。HeyGenの強力なAIツールとAI駆動のビデオテンプレートを活用して、持続可能なパートナーシップと責任ある調達のユニークなストーリーテリングを簡単に伝えることができます。

HeyGenは持続可能性のストーリーテリングにおける透明性を高めるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenのAIアバターとAIボイスアクターは、ブランドを本物に表現し、持続可能性のストーリーテリングに明確さと透明性をもたらします。すべての倫理的実践コンテンツに統合されたAIキャプションジェネレーターを使用して、アクセシビリティと理解をさらに向上させます。

HeyGenのテンプレートを使用して倫理的実践に関するユニークな動画を制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、特定の倫理的実践とブランドアイデンティティを反映するようにカスタマイズできる幅広いAI駆動のビデオテンプレートを提供しています。これにより、持続可能性への取り組みを中心にしたパーソナライズされた動画作成と強力なブランドストーリーテリングが可能になります。

責任ある調達に関する魅力的な動画を作成するためにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なテキストからビデオ生成とリアルなAIアバターを組み合わせた、責任ある調達に関する魅力的な動画を作成するための理想的なAIツールです。この強力な組み合わせにより、倫理的調達への取り組みを効果的に伝える高品質な動画コンテンツの効率的な制作が可能になります。