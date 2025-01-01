AIアバターで簡単にESGトレーニング動画を作成
共感を呼ぶマイクロラーニングモジュールをデザイン。AIアバターを活用して、ブランド化された多言語のESGトレーニングコンテンツを提供し、企業コミュニケーションを強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
廃棄物削減や地域社会への関与など、貴社の最新のESGイニシアチブを紹介する45秒の説明動画を作成してください。この動画は既存の社員や内部関係者を対象とし、プロフェッショナルで視覚的に豊かなスタイルと、心を弾ませるバックグラウンドミュージックを用い、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連する画像を統合し、強力な企業コミュニケーションのための明確なナレーションを生成します。
マネージャーやチームリーダー向けに、貴社のESGポリシーやコンプライアンス規制の最近の更新を詳述する90秒のトレーニング動画が必要です。視覚スタイルはクリーンで説明的であり、画面上のテキストとグラフィックスを組み込み、権威あるAIアバターが明確な指導を提供します。詳細な情報をサポートするために、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して最適な知識保持を確保してください。
全社員を対象に、今後の全社的なESGプログラムやボランティアイベントへの参加を促す30秒のダイナミックなコール・トゥ・アクション動画を制作してください。この動画はテンポが速く、モチベーションを高めるものであり、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用してインパクトのあるビジュアルを迅速に組み立て、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して広範なリーチとエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして組織のESGトレーニング動画作成を簡素化できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、魅力的なESGトレーニング動画の作成プロセスを大幅に簡素化します。AIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、スクリプトを洗練されたビデオコンテンツに変換し、制作時間と労力を削減します。
HeyGenはブランド化されたESGコンテンツと企業コミュニケーションのためにどのようなクリエイティブオプションを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なシーンやブランド化されたシーンを含む強力なクリエイティブツールを提供し、会社のロゴやカラーを統合することができます。これにより、ESGトレーニング動画が企業コミュニケーション戦略とブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。
HeyGenはマイクロラーニングモジュールで知識保持と社員のエンゲージメントを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは知識保持と社員のエンゲージメントを向上させるように設計されています。AIスポークスパーソンと多言語ナレーションや字幕などの機能を組み合わせることで、マイクロラーニングモジュールをよりダイナミックでアクセスしやすいものにします。
HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能はESGトピックの説明動画を生成するためにどのように機能しますか？
HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオ技術を利用して、任意のスクリプトを魅力的なESG説明動画に変換します。テキストを入力するだけで、AIアバター、ナレーション、視覚要素を備えたプロフェッショナルなビデオコンテンツを自動的に生成します。