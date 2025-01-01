AIのシンプルさでESGレポート動画を作成

魅力的なデジタルストーリーテリングで利害関係者を引き付けます。AIアバターを使用して、ESGデータを魅力的な動画に簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々や社内従業員をターゲットにした30秒のソーシャルメディア用動画を作成し、複雑なESGデータを簡単に理解できるインサイトに変換します。活気あるテンプレートとシーンを活用して、魅力的なデータビジュアライゼーションを提示し、モダンで視覚的に魅力的なスタイルを確保し、ポジティブな背景音楽で効果的にESGソーシャルメディアコンテンツを伝えます。
サンプルプロンプト2
社内チームや潜在的なパートナー向けに、新しい環境イニシアチブを詳述する45秒の情報動画を開発します。この動画では、プロジェクトの目標を明確に説明するためにスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、進捗と影響を示すアニメーショングラフを組み込み、明確で簡潔かつ視覚的に豊かなスタイルを維持し、穏やかで説明的な背景音楽を使用してESGレポート動画を作成します。
サンプルプロンプト3
コミュニティメンバーや意識の高い消費者を対象にした50秒のESGレポート動画をキュレートし、ポジティブな変化の個人的なストーリーを共有する本物のビデオ証言を統合します。自然なボイスオーバー生成を活用して温かみと信頼性を加え、心を打つ視覚と音声スタイルを作り上げ、優しい、心を高揚させる音楽で信頼とエンゲージメントを育みます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ESGレポート動画の作成方法

サステナビリティデータを魅力的な動画ナラティブに変換し、利害関係者を引き付け、環境、社会、ガバナンスの影響を明確に伝えます。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、ESGナラティブをアウトライン化します。強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、詳細なレポートやデータポイントを瞬時に動画用スクリプトに変換し、デジタルストーリーテリングの基盤を形成します。
2
Step 2
視覚要素を選択
プロフェッショナルなビジュアルでメッセージを強化します。企業コミュニケーション用にデザインされたさまざまなテンプレートとシーンから選択し、企業サステナビリティレポート動画が視覚的に魅力的で、視聴者にとって理解しやすいものになるようにします。
3
Step 3
ブランドの声を追加
プロフェッショナルなタッチでレポートをパーソナライズします。高度なボイスオーバー生成を利用して、明確で一貫した音声を追加し、ESGレポート動画が内部および外部の利害関係者に対して真に響くようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
あらゆるプラットフォーム用に動画を準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ESGレポート動画をプレゼンテーション、ソーシャルメディア、またはウェブサイト用に簡単に適応させ、意図したすべての利害関係者に効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内ESGコミュニケーションを強化

ESGイニシアチブに関する社内コミュニケーションとトレーニングを強化し、従業員の理解とエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なESGレポート動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとカスタムブランディングを使用したダイナミックな動画コンテンツに変換することで、プロフェッショナルなESGレポート動画を制作することを可能にします。これにより、企業のサステナビリティレポート動画の効果的なデジタルストーリーテリングが実現します。

HeyGenは私の企業サステナビリティレポート動画の視覚的な魅力を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、データビジュアライゼーションを企業サステナビリティレポート動画にシームレスに組み込むためのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンの幅広い選択肢を提供します。これにより、複雑なデータを利害関係者向けの魅力的なアニメーションESGおよび年次報告書に変換することができます。

HeyGenを使用したESGソーシャルメディアコンテンツのクリエイティブな可能性は何ですか？

HeyGenは、ボイスオーバー生成やAIアバターなどの機能を活用して、ダイナミックなESGソーシャルメディアコンテンツを生成するための柔軟なツールを提供します。短くてインパクトのある動画を作成し、プラットフォーム全体でサステナビリティの取り組みを効果的に伝えることができます。

HeyGenは高品質なサステナビリティ動画の制作プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは動画制作を簡素化し、広範な技術スキルを持たなくても高品質なサステナビリティ動画を制作できるようにします。直感的なインターフェースとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、デジタルストーリーテリングがアクセスしやすくなり、メッセージに集中することができます。