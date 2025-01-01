AIを使ったエスカレーションプロセスビデオの作成方法
カスタムブランドシーンで明確で魅力的なトレーニングを提供し、チームの準備を強化します。
中級管理者向けに「インシデント管理トレーニング」を紹介する45秒の指導ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的なもので、会社のアイデンティティを反映した「ブランドシーン」を組み込み、一貫したメッセージを確保し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に制作してください。
L&Dスペシャリストをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを制作し、「無料のテキストからビデオへのジェネレーター」が「魅力的なトレーニングコンテンツ」をどのように作成できるかを強調してください。ビデオはアップビートでモダンなビジュアルスタイルで、テンポの速いカットとエネルギッシュなナレーションを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用してシンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変換する容易さを示してください。
「リーダーシップ能力構築」のための「トレーニング成果の最適化」に焦点を当てた90秒のトレーニングモジュールを企業トレーナー向けに開発してください。このビデオは権威あるが励みになるトーンで、控えめなバックグラウンドミュージックと明確なオンスクリーンビジュアルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じてスムーズに生成された「リアルなボイスオーバー」を使用して信頼性を高めます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてエスカレーションプロセスビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、エスカレーションプロセスビデオを効率的に作成することを可能にします。これにより、重要な手順をチームに明確かつ一貫して伝えることができます。
HeyGenでどのような種類のAIトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、さまざまな組織のニーズに応じた多様なAIトレーニングビデオを生成できます。これには、インシデント管理トレーニング、リーダーシップ能力構築、コミュニケーション戦略の強化、ビジネスアジリティの向上のための魅力的なトレーニングコンテンツが含まれます。
HeyGenはトレーニングビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオが企業のアイデンティティに合致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、ブランドシーンを使用してプロフェッショナルでブランドに沿ったAI駆動のビデオコンテンツを作成できます。
トレーニングコンテンツのためにリアルなボイスオーバーを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なボイスオーバー生成技術を備えており、リアルなボイスオーバーを生成してトレーニングビデオの影響力と魅力を高めます。これにより、メッセージが明確かつプロフェッショナルに伝えられます。