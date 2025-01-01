エスカレーションパスビデオを作成：AIでトレーニングを簡素化

HeyGenのAIアバターを活用して、魅力的なビデオと現実的なシナリオでインシデント管理トレーニングを変革します。

サンプルプロンプト1
新入社員と運用スタッフ向けに、エスカレーションプロセス内で効果的な問題解決のための現実的なシナリオを示す45秒のインパクトのあるビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで親しみやすく、さまざまなテンプレートとシーンを使用してさまざまな状況を紹介します。音声は明確で簡潔な対話と役立つナレーターを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成を通じて簡単に生成され、トレーニングを魅力的で記憶に残るものにします。
サンプルプロンプト2
顧客対応チームとサポートエージェント向けに、顧客満足度を向上させるためのエスカレーションパスをナビゲートする際の重要なコミュニケーション技術を示す30秒の簡潔なビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは共感的で明確であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連する背景シーンを提供し、重要なメッセージを強調するために目立つ字幕/キャプションを使用します。この短いガイドは、エージェントが自信を持って敏感な状況を処理できるようにすることを目的としています。
サンプルプロンプト3
ビジネスオーナーとL&Dマネージャー向けに、AI駆動のツールがエスカレーションパスビデオを作成する際にどのように時間を大幅に節約できるかを紹介する60秒のダイナミックな説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュであり、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成によって強化された魅力的なAIスポークスパーソンがプロセスを説明します。さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを言及し、効率的なトレーニングコンテンツの展開を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エスカレーションパスビデオの作成方法

AI駆動ツールを使用して、エスカレーションプロセスの包括的で魅力的なトレーニングビデオを迅速に開発し、チームがあらゆるインシデントに備えられるようにします。

1
Step 1
スクリプトとシナリオを作成する
「エスカレーションパス」を明確な指示と現実的なシナリオで詳細に説明します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、テキストを視覚的な物語に簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択する
多様な「AIアバター」から選択して、複雑なトピックに人間味を加え、あなたの「インシデント管理トレーニング」を強化します。
3
Step 3
ダイナミックなボイスオーバーとアクセシビリティを追加する
高度な「ボイスオーバー生成」を使用して「エスカレーションプロセスビデオ」の魅力的なナレーションを生成します。自動生成された字幕で理解とアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
ブランディングを適用し、ビデオをエクスポートする
カスタムロゴや色などの「ブランディングコントロール」を使用して、組織のユニークなスタイルを適用します。さまざまなアスペクト比で「AIトレーニングビデオ」をエクスポートし、プラットフォーム間で簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

加速されたビデオ制作

複雑なエスカレーションシナリオと効果的なコミュニケーション技術を示す高品質でプロフェッショナルなビデオを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてエンゲージングなエスカレーションパスビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームは、テキストをAIアバターとリアルなボイスオーバーを使用してプロフェッショナルなコンテンツに変換することで、エンゲージングなエスカレーションパスビデオを迅速に作成するのを支援し、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenが内部プロセスのためのAIトレーニングビデオの開発に理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、エスカレーションプロセスビデオのような複雑なテーマのAIトレーニングビデオの開発を効率化します。AIアバターとフリーテキストからビデオ生成を活用して、リアルなシナリオをシミュレートし、チームのための明確で一貫したトレーニングコンテンツを確保します。

HeyGenはビデオを通じて明確で一貫したエスカレーションパスの構築を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、AIスポークスパーソンを使用した指導ビデオを作成するツールを提供することで、明確なエスカレーションパスの構築を支援します。カスタマイズ可能なテンプレートと正確なボイスオーバー生成を活用して、インシデント管理トレーニングの各ステップを明確に伝えます。

HeyGenの機能は複数のエスカレーションプロセスビデオの制作にどのように役立ちますか？

HeyGenは、ビデオ制作ワークフローの多くを自動化することで、複数のエスカレーションプロセスビデオの制作に大いに役立ちます。AIアバターとテキストからビデオへの機能により、チームは高品質で標準化されたトレーニングコンテンツを効率的に制作し、時間とリソースを節約できます。