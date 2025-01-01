エスカレーションフレームワークビデオを作成：危機管理を簡素化

AIを活用したツールで危機管理トレーニングを効率化。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ機能で、明確なコミュニケーションを実現する魅力的なビデオを作成。

182/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級から上級管理職向けに、危機管理のベストプラクティスを取り上げ、危機コミュニケーションの強化を強調する60秒の魅力的なビデオを開発してください。このビデオには、プロフェッショナルなAIアバターが権威あるナレーションを生成し、緊急性と重要性を伝えるためにダイナミックでありながら制御されたビジュアルとオーディオスタイルを維持します。
サンプルプロンプト2
オペレーショナルチームメンバー向けに、重要な階層的対応計画を説明する30秒の実用的なビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的で情報提供的なもので、字幕/キャプションで強化された明確なステップバイステップのビジュアルを使用して最大限の理解を確保し、スクリプト入力からのテキストからビデオを簡単に作成します。これにより、手順を明確にする魅力的なビデオが作成されます。
サンプルプロンプト3
チームリーダーやスーパーバイザー向けに、一般的なエスカレーショントリガーの説明とその影響を詳述し、ブランドのスタイルに合わせた40秒のモダンなビデオを制作してください。インタラクティブなビジュアルスタイルを採用し、明確な例をサポートし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとカスタマイズ可能なシーンを活用してシナリオを効果的に示す、親しみやすくも厳格な声を使用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エスカレーションフレームワークビデオの作成方法

明確で魅力的なエスカレーションフレームワークビデオを迅速に開発し、チームが重要な状況に効果的に対応できるようにします。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
まず、エスカレーションフレームワークを概説します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ機能を利用して、エスカレーショントリガーの説明を含む詳細な指示をダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
多様なAIアバターから選択することで、ビデオのプロフェッショナリズムとエンゲージメントを向上させます。選択したAIスポークスパーソンが危機管理計画の各ステップを明確に説明します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
組織のアイデンティティを反映するようにビデオを調整します。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、一貫性を確保し、エスカレーションフレームワークの説明全体でブランドのスタイルを強化します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
満足したら、ビデオを最終化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的なビデオを準備し、階層的対応計画を明確に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

危機コミュニケーションビデオを迅速に生成

.

エスカレーショントリガーと危機コミュニケーション戦略を説明する魅力的なビデオを迅速に生成し、タイムリーで効果的な情報伝達を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてブランドのスタイルに合った魅力的なエスカレーションフレームワークビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIを活用したツールとカスタマイズ可能なシーンを提供し、組織に合わせたエスカレーションフレームワークビデオを作成することができます。ブランドのスタイルを簡単に統合し、共感を呼ぶ魅力的なビデオを実現します。

HeyGenは危機管理トレーニングシナリオのためのAIトレーニングビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、階層的対応計画やエスカレーショントリガーの説明を含む危機管理トレーニングのためのAIトレーニングビデオの開発に最適です。AIアバターとリアルなナレーションを活用して、重要な情報を効果的に伝えます。

HeyGenはエスカレーションフレームワークビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは包括的なエスカレーションフレームワークビデオを簡単に作成するためのエスカレーションフレームワークビデオテンプレートを提供しています。無料のテキストからビデオジェネレーターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに迅速に変換できます。

HeyGenはAIスポークスパーソン技術を使用して危機コミュニケーションの強化をどのように行いますか？

HeyGenは、すべてのコミュニケーションに一貫したAIスポークスパーソンを展開することで、危機コミュニケーションの強化に大いに役立ちます。これにより、明確さとプロフェッショナリズムが確保され、危機管理中に重要な更新を効率的に管理し、提供することができます。