シームレスなユーザーオンボーディングのためのERPナビゲーションビデオをマスターする
テキストからビデオへの機能を活用して、ユーザーオンボーディングを明確に視覚的にガイドし、トレーニングコストを削減する魅力的なソフトウェア使用ビデオを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存ユーザーを対象にしたERPシステムの新機能アップデートに焦点を当てた45秒のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、画面のハイライトやポップアップテキストを使用し、エネルギッシュでありながら情報豊富な音声トーンで補完します。このERPトレーニングモジュールは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に作成でき、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンで視覚的なガイダンスを効果的に伝えることができます。
よくあるERPの質問やトラブルシューティングのステップに対応する30秒の迅速なビデオチュートリアルを開発してください。ヘルプデスクスタッフや迅速な解決策を求めるユーザーに最適です。ビジュアルスタイルは直接的で非常に情報豊富で、正確なクリックを示すクイックで正確なカットを使用し、明確で指示的なナレーションをサポートします。字幕/キャプションを追加して最大限のアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連する視覚的な手がかりを追加して、広範な制作努力なしで効果的なトレーニングビデオにします。
パワーユーザーやシステム管理者を対象にした、高度な機能やシステムカスタマイズオプションを探る75秒のERPナビゲーションビデオを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細で正確にし、アニメーションの説明スタイルを利用して複雑な概念を明確にし、落ち着いた権威ある声で視聴者を案内します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまな視聴プラットフォームに最適化し、リアルなAIアバターを組み込んで専門家のヒントを提示し、詳細なコンテンツでユーザーエンゲージメントを向上させます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
ERPトレーニングのエンゲージメントを向上させる.
AIを活用したナビゲーションビデオでERPトレーニングのユーザーエンゲージメントと保持率を向上させ、ユーザーが複雑なソフトウェアシステムを迅速に習得できるようにします。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてERPトレーニングとナビゲーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなERPトレーニングとナビゲーションビデオの作成プロセスを簡素化します。ユーザーはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、ユーザーオンボーディングと視覚的ガイダンスのための明確で魅力的なビデオチュートリアルを簡単に作成できます。このアプローチは、複雑なERPシステムを視聴者にとって理解しやすくします。
HeyGenはERPナビゲーションビデオ用のテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは効果的なERPナビゲーションビデオの作成を開始するために特別にデザインされたテンプレートとシーンのセレクションを提供しています。これらのリソースはプロフェッショナルな基盤を提供し、ERPシステムに合わせて迅速にカスタマイズし、一貫した視覚的ガイダンスを提供することができます。
HeyGenが制作したソフトウェア使用ビデオでユーザーエンゲージメントを向上させる機能は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと多言語の音声オーバーを通じて、ソフトウェア使用ビデオでのユーザーエンゲージメントを向上させ、コンテンツをアクセスしやすく親しみやすいものにします。プラットフォームの機能により、視聴者を引きつけ、ソフトウェアの理解を深めるダイナミックなビデオチュートリアルを作成できます。
HeyGenはHRチームのためにERPビデオチュートリアルの効率的な制作をどのように支援しますか？
HeyGenは、HRチームがAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して高品質のERPビデオチュートリアルを効率的に制作できるようにします。この機能により、包括的なトレーニングビデオの作成に通常必要な時間とリソースを大幅に削減し、組織内での迅速なユーザーオンボーディングを可能にします。