AIで簡単にERG立ち上げビデオを作成
ダイナミックなAIアバターを使用して、従業員のエンゲージメントとコミュニティ構築を促進するプロフェッショナル品質のビデオを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員や潜在的なERGメンバーを対象に、彼らの積極的な参加を促し、会社内でERGを立ち上げる方法の簡単さを強調する30秒のダイナミックなビデオを開発してください。エネルギッシュなビジュアルとモダンなグラフィックスを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して簡潔なメッセージを確保し、アクセシビリティのために字幕を付けます。
会社のリーダーシップやステークホルダー向けに、既存のERGを通じた多様性と包括性のポジティブな影響と、エグゼクティブの賛同の価値を示す60秒のプロフェッショナルなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与えるもので、証言に基づいたものであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連する画像を使用し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを用いて重厚感を伝えます。
HRプロフェッショナルや潜在的なERG創設者向けに、彼らがERG立ち上げビデオを作成し、ERG立ち上げ戦略を簡素化するよう促す20秒の迅速なコールトゥアクションビデオを作成してください。ビデオは明るくモダンで、インパクトのあるテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズと様々なプラットフォームへのエクスポートの多様性を示し、魅力的なAIアバターをフィーチャーします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の組織が効果的にERGを立ち上げるのを支援できますか？
HeyGenの高度なAIツールは、プロフェッショナル品質で魅力的なビデオを迅速に作成する力を組織に提供し、インパクトのあるERG立ち上げ戦略に最適です。AIアバターやカスタムブランディングを活用して、従業員のエンゲージメントを促進し、従業員リソースグループの周りに強力なコミュニティを構築できます。
HeyGenはどのようなAIアバターをERG立ち上げビデオの作成に提供していますか？
HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、ERG立ち上げビデオを生き生きとさせます。これらのAIスポークスパーソンは、多様性と包括性のメッセージをプロフェッショナルかつ一貫して届け、プロフェッショナル品質のビデオの魅力を高めます。
HeyGenを使ってERG立ち上げのための魅力的なビデオを簡単に作成できますか？
はい、HeyGenはシンプルなスクリプトからプロフェッショナル品質のERG立ち上げビデオを作成するプロセスを簡素化します。ボイスオーバー生成や自動AI字幕生成などの機能を活用して、注目を集め、ERGを促進する魅力的なビデオを効率的に制作できます。
HeyGenは私たちの特定のブランディングに合わせてERG立ち上げビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴや色のオプションを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、ERG立ち上げビデオがグループのアイデンティティと全体的なERG立ち上げ戦略に完全に一致するようにします。この強力なカスタマイズはコミュニティ構築をサポートし、内部コミュニケーションを強化します。