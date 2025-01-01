AIの力で公平性プログラムビデオを作成
HeyGenの強力なAIアバターを使用して、魅力的な教育的公平性コンテンツと多様性キャンペーンを迅速に作成します。
最近の公平性イニシアチブの成功を祝う45秒のダイナミックなビデオを制作し、グローバルな労働力と多様なコミュニティを対象にします。メディアライブラリ/ストックサポートから多様なシーンを使用し、活気に満ちたインスピレーションあふれるビジュアルアプローチを採用し、アップビートなオーディオトラックで補完します。HeyGenの効率的な字幕/キャプションとAI吹き替え機能を利用して、多言語オプションを通じて最大限のアクセシビリティとリーチを確保してください。
HRリーダーやマネージャーを対象にした30秒の教育ビデオを開発し、効果的な公平性戦略プレゼンテーションのための重要なステップを概説します。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用したクリーンなインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションを利用し、スクリプトから直接生成された明確で権威あるボイスオーバーを特徴とします。これにより、重要な教育的公平性コンテンツの迅速で影響力のあるコミュニケーションが可能になります。
公平性プログラム内での個人のポジティブな経験を紹介する60秒の共感できるビデオを、証言または「1日の生活」形式で作成し、潜在的な参加者や一般社員を対象にして多様性キャンペーンを促進します。暖かい照明と自然な声を使用した本物で親しみやすいビジュアルスタイルを採用してください。AIツール、特にAIアバターを活用して心のこもったメッセージを届け、さまざまなプラットフォーム向けに字幕/キャプションと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートで幅広い魅力を確保してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして公平性プログラムビデオのストーリーテリングとエンゲージメントを向上させることができますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと直感的なテキストからビデオへの機能を活用して、公平性イニシアチブのための魅力的でエンゲージングなビデオを作成する力を提供します。これにより、多様なオーディエンスに共鳴する強力なストーリーテリングが可能になり、公平性プログラムビデオを効果的にします。
HeyGenは公平性プログラムビデオを効率的に作成するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの生成を含む高度なAIツールを提供し、公平性プログラムビデオの作成プロセスを大幅に効率化します。スクリプトを簡単にプロフェッショナルなコンテンツに変換できます。
HRリーダーや教育者はHeyGenを多様性キャンペーンやHRトレーニングビデオに効果的に使用できますか？
もちろんです。HeyGenはHRリーダーや教育者が高品質な教育的公平性コンテンツや影響力のあるHRトレーニングビデオを開発するための理想的なソリューションです。その使いやすいプラットフォームは、多様性キャンペーンや公平性戦略プレゼンテーションのための魅力的な資料の作成を簡素化します。
HeyGenは公平性イニシアチブのためにAIキャプションや多言語オプションのような機能を提供していますか？
はい、HeyGenは公平性イニシアチブのためにグローバルなアクセシビリティをサポートし、強力なAIキャプションとAI吹き替え機能を提供しています。これらの多言語オプションは、メッセージがより広いオーディエンスに届くことを保証し、公平性プログラムビデオの理解と包括性を向上させます。