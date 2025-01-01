株式報酬トレーニングビデオを簡単に作成

技術専門家が株式オプションを最大限に活用し、資産を構築するための魅力的なビデオトレーニングを、スクリプトから簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員が報酬を最大化するために熱心に学ぶための2分間の詳細なトレーニングモジュールを制作し、RSUやストックオプションのニュアンスに焦点を当て、コストのかかるミスを避ける方法を説明します。このビデオは、画面上の箇条書きやグラフィックを使用した説明的なビジュアルスタイルが必要で、HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプションを利用して明確さとアクセス性を確保します。
サンプルプロンプト2
財務の未来を計画している経験豊富な技術専門家を対象に、株式売却時の税金を最小限に抑えるための戦略的な財務行動を示す90秒の洗練された説明ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で権威あるもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連チャートやデータを組み込み、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに適応させます。
サンプルプロンプト3
株式コースの包括的な理解と情報に基づいた財務行動を求める人々のために、重要なポイントと次のステップを強調する1分間の励ましの要約ビデオをデザインします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、親しみやすく魅力的なビジュアルプレゼンテーションを行い、信頼を築き、さらなる学習を促すために温かく親しみやすい声のAIアバターをフィーチャーします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

株式報酬トレーニングビデオの作成方法

技術専門家に株式報酬に関する明確で魅力的なビデオトレーニングを提供し、株式オプションやRSUを理解し最適化して資産を構築し、コストのかかるミスを避ける手助けをします。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
株式報酬の重要な側面に焦点を当てたトレーニングコンテンツを作成します。その後、プロフェッショナルなAIアバターを選択して、メッセージをシームレスに伝えます。
2
Step 2
ブランディングを適用
会社のロゴ、色、フォントを適用してブランドの一貫性を維持します。既製のテンプレートとシーンを利用して、トレーニングを効果的に構成し、洗練された外観を実現します。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを生成
多様なオーディエンスに対応するために、さまざまな言語で高品質のナレーションを生成します。さらに、ビデオに自動的に字幕/キャプションを追加して、アクセス性と理解を確保します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
包括的な株式コースが準備できたら、希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。社内プラットフォームで共有し、チームに情報に基づいた財務行動を教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な金融概念の簡素化

ストックオプションやRSUのような複雑な株式報酬トピックを明確で理解しやすいビデオレッスンに変換し、すべての人の理解を向上させます。

よくある質問

従業員向けに株式報酬トレーニングビデオを効率的に作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターと自動ナレーションを使用して魅力的なビデオトレーニングを簡単に作成できます。これは、ストックオプションやRSUのような複雑なトピックをチームに明確に説明するのに最適です。

ビデオトレーニングの内容を自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴや色を株式コースの資料に組み込むことができます。これにより、株式報酬ビデオが企業のアイデンティティと技術株式の目標に完全に一致します。

技術専門家が複雑な株式報酬の概念を理解するために、HeyGenはどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、自動生成された字幕とさまざまなプラットフォーム向けのビデオリサイズ機能を提供し、技術専門家の理解を向上させます。これにより、財務行動トレーニングがアクセスしやすく明確になり、会社の利益を最大化し、資産形成戦略を理解するのに役立ちます。

HeyGenはどのようにして従業員に株式報酬を最大化する方法を教育しますか？

HeyGenは、魅力的で理解しやすい形式のビデオトレーニングを提供することで、チームがストックオプション、ESPP、その他の会社の利益を理解できるようにします。これにより、情報に基づいた財務行動を行い、株式報酬で効果的に税金を最小限に抑えることができます。