機器トレーニングビデオを簡単かつ迅速に作成
AIアバターを使用して効果的な機器トレーニングビデオを作成し、学習を促進し、時間を節約しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なオペレーターの再認定を必要とする重機の安全性と操作の包括的な2分間の概要を開発してください。このビデオは、アニメーション化された安全図と落ち着いた権威ある声を取り入れた、真剣で情報豊富なビジュアルトーンを採用し、HeyGenのAIアバターを活用して重要な安全プロトコルを一貫して提示します。
特定の産業用製造ロボットの一般的な問題に対するトラブルシューティングガイドを、メンテナンステクニシャンと現場サポートスタッフ向けに約90秒で作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは実用的で詳細であり、診断手順の明確なデモンストレーションを示し、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて効果的に提示される重要な情報を伴うサポートボイスオーバーを提供します。
HRマネージャーとL&Dプロフェッショナルを対象に、重要なオフィス機器の新入社員オンボーディングビデオの作成効率を強調する45秒の魅力的なプロモーションクリップをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたダイナミックなものであり、迅速なトランジションと効率的なトレーニングに関するポジティブなメッセージを示し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成を迅速に開始します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成するのを助けますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、効果的なトレーニングビデオを作成する力を与えます。ビデオスクリプトを数分で洗練されたプロダクションに変換します。多様なトレーニングビデオテンプレートを活用して、eラーニングビデオの制作を効率化しましょう。
AIアバターとテキストからビデオを使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはビデオスクリプトからリアルなAIアバターを生成し、オンボーディングやハウツービデオのためのトーキングヘッドビデオを録音機器なしで動的に制作する方法を提供します。このアプローチは、従来のビデオ制作と比較して大幅なコスト削減を実現します。
HeyGenでどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、包括的な機器トレーニングビデオ、情報豊富なオンボーディングビデオ、詳細なハウツービデオなど、さまざまなトレーニングビデオを作成できます。私たちのプラットフォームは、多様な学習目標に適したさまざまなアニメーションビデオとテンプレートをサポートしています。
HeyGenはトレーニングビデオの制作と配信をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプション、ブランドコントロールによる一貫性、簡単なアスペクト比のリサイズなどの機能を提供することで制作を簡素化します。これにより、トレーニングビデオを効率的に作成し、視聴者にアクセスしやすく洗練された形で提供できます。