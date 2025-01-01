AIで簡単に機器シャットダウンビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、明確な視覚的デモンストレーションで安全トレーニングを強化し、シャットダウン手順ビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なメンテナンスクルー向けに、予期しない事態における緊急シャットダウントレーニングのための緊急60秒ビデオをデザインしてください。重要なステップを動的で迅速なカット映像で視覚的に伝え、明確な画面上の指示を交え、力強いナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、視覚的なデモンストレーションのための正確な対話を迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
工場管理者が監査に備えるための30秒のビデオを開発し、重要な機械の標準化されたシャットダウン手順ビデオを紹介します。目的は、トレーニングガイドラインと安全コンプライアンスの遵守を強調することです。視覚的には、簡潔なインフォグラフィックスタイルのビジュアルと重要な情報ポイントを使用し、権威ある安心感のある声を組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫した高品質の音声を提供します。
サンプルプロンプト3
技術サポートスタッフ向けに、複雑な機械の特定のシャットダウン手順を詳述する50秒のビデオを作成し、より広範な機器シャットダウンビデオライブラリの一部として提供します。このプロジェクトは、各コンポーネントの相互作用を正確に視覚的に示すことを目的としており、非常に詳細でズームインしたビジュアルスタイルを採用し、正確で技術的なナレーションを補完します。HeyGenの字幕/キャプションを統合して、すべての技術用語と指示が視聴者に明確にアクセス可能で理解されるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

機器シャットダウンビデオの作成方法

AIを活用したツールとプロフェッショナルな視覚デモンストレーションで、効果的な機器シャットダウンビデオを簡単に作成し、安全トレーニングを効率化します。

1
Step 1
手順スクリプトを作成
シャットダウン手順ビデオの詳細なスクリプトを作成します。HeyGenのテキストからビデオへの機能を利用して、テキストを動的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとAIスポークスパーソンを選択
メッセージを強化するために、適切なAIアバターを選んでAIスポークスパーソンとして設定します。HeyGenのメディアライブラリから関連するビジュアルを統合し、明確な視覚デモンストレーションを行います。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
高品質のボイスオーバーを生成して手順をナレーションします。HeyGenのAIキャプションジェネレーターを使用して、すべての視聴者がアクセスできるように自動的に字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
AIトレーニングビデオを確認し、最終化します。その後、さまざまなアスペクト比で完成したビデオをエクスポートし、すべての緊急シャットダウントレーニングプラットフォームでシームレスに展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術手順を簡素化

AIアバターと視覚デモンストレーションを利用して、複雑な機器シャットダウンの手順を明確に説明し、プロトコルの理解と遵守を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な機器シャットダウンビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターを使用して、魅力的な機器シャットダウンビデオやAIトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを詳細な視覚デモンストレーションに変換し、すべての手順で明確で一貫した安全プロトコルを確保します。

HeyGenが安全トレーニングビデオの制作に理想的な理由は何ですか？

HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力な編集ツールを提供し、魅力的なオンボーディング安全ビデオの制作に最適です。詳細な視覚デモンストレーションと高品質のボイスオーバーを統合して、複雑な安全手順を効果的に伝えることができます。

HeyGenのAIツールを使ってシャットダウン手順ビデオを迅速に生成できますか？

もちろんです。HeyGenのAIツールには、AIスポークスパーソン技術や高品質のボイスオーバーが含まれており、テキストからプロフェッショナルなシャットダウン手順ビデオを迅速に制作できます。これにより、ワークフローが効率化され、コンテンツの正確性と影響に集中できます。

HeyGenは複雑な手順のスクリプトをビデオに変換することをサポートしていますか？

はい、HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能により、詳細なスクリプトを複雑な手順の包括的なビデオに変換できます。自動AIキャプションジェネレーターとさまざまなAIアバターを使用して、アクセス性と理解を向上させます。