起業家トレーニングビデオを作成する: AI駆動のテンプレート

AI駆動のビデオテンプレートを活用して、知識の定着を高める魅力的な指導ビデオを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーやL&Dプロフェッショナルを対象とした45秒のエネルギッシュなビデオを想像してください。AIアバターが魅力的なトレーニングビデオを提供する力を示します。ビジュアルスタイルは洗練されており、シームレスなAIアバターの動きと表現豊かなジェスチャーに重点を置いています。音声はAIアバターによる自信に満ちた明瞭な声で、複雑なトピックを理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
オンラインコースクリエイターや教育者向けの30秒の簡潔な指導ビデオを想像してください。学習を強化するために明確な字幕を追加する簡単さを示します。ビジュアルデザインはクリーンで集中しており、アニメーションテキストオーバーレイと関連するストッククリップを使用しています。親しみやすく情報豊かなナレーションがアクセシビリティの利点を説明し、完璧に同期された字幕が補完します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやプロダクトマネージャー向けの90秒の包括的なビデオを開発し、カスタマイズ可能な要素を使用してトレーニングビデオを作成する方法を説明します。ビジュアルスタイルは非常に洗練されており、説明的で、スムーズな画面録画とインタラクティブなグラフィック要素が特徴です。HeyGenの「ボイスオーバー生成」によって生成された親しみやすくプロフェッショナルなナレーションが、視聴者を魅力的で影響力のあるコンテンツの作成方法を案内し、すべての詳細が完璧に説明されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

起業家トレーニングビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、魅力的で効果的な起業家トレーニングビデオを作成しましょう。コンテンツ、AIアバター、プロフェッショナルなボイスオーバーを簡単に組み合わせて、視聴者を教育します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
「テンプレートとシーン」ライブラリ内の「AI駆動のビデオテンプレート」から選択するか、空白のプロジェクトから始めて、起業家トレーニングビデオを完全にカスタマイズします。
2
Step 2
スクリプトとアバターを追加
トレーニングスクリプトを入力し、リアルな「AIアバター」を簡単に統合してコンテンツを提示します。これらの「AIアバター」は、プロの俳優を必要とせずに起業家トレーニングを生き生きとさせます。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
「AIボイスアクター」による「ボイスオーバー生成」を使用して、スクリプトを自然な音声に変換します。また、トレーニングがアクセスしやすいように字幕を簡単に追加できます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
専用の「ブランディングコントロール」を使用して、ブランドの特定の色とロゴを適用し、「一貫したブランディング」を確保します。最終化したら、高品質の起業家トレーニングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

未来の起業家をインスパイアする

情熱と意欲をかき立てる魅力的なモチベーショナルビデオを開発し、将来のビジネスリーダーを鼓舞します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な起業家トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAI駆動のビデオテンプレートを使用して、起業家トレーニングビデオを簡単に作成する力を提供します。AIアバターとAIボイスアクターを活用して、シーンをカスタマイズし、一クリック編集で一貫したブランディングを維持しながら、魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenが指導ビデオに最適なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストからビデオへの技術を使用してスクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換することで、指導ビデオに最適なAIビデオジェネレーターとして際立っています。多言語のボイスオーバーとAI字幕ジェネレーターをサポートし、マイクロラーニングモジュールでの知識定着を向上させるために複雑なトピックをアクセスしやすくします。

HeyGenを使用して従業員トレーニングビデオを作成する際に、会社のブランディングを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは、すべての従業員トレーニングビデオで会社のブランディングを維持するための広範なコントロールを提供します。ブランド可能なテンプレート、カスタマイズ可能なシーンを利用し、特定のロゴや色を統合して、学習資料全体で一貫したブランディングを確保します。

HeyGenはリモートトレーニングソリューションやインタラクティブなオンボーディングコンテンツの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI駆動のツールを通じて、リモートトレーニングソリューションやインタラクティブなオンボーディングコンテンツの作成を簡素化します。スクリーンキャストを簡単に組み込んだり、オンラインビデオメーカーを利用して魅力的な資料を作成し、新入社員のオンボーディングや継続的な社員教育をグローバルおよびリモートチームにとってより管理しやすくします。