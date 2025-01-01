企業サポートビデオを作成してCXと効率を向上

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、複雑な技術的トラブルシューティングとトレーニングを魅力的なビデオチュートリアルに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般的なソフトウェア統合エラーを解決する方法を示す60秒の技術的トラブルシューティングビデオを制作してください。このビデオは、特定の技術的問題を経験している既存の企業ユーザー向けです。視覚と音声のスタイルはステップバイステップで落ち着いており、実用的で、HeyGenの字幕/キャプションを活用して最大限の明確さとアクセシビリティを提供します。
サンプルプロンプト2
企業向けソフトウェアの重要な新機能アップデートを発表する30秒の説明ビデオを開発してください。その核心的な利点を強調します。対象は、すべての現在の企業ユーザーで、新しい機能を迅速に把握する必要があります。視覚と音声のスタイルはダイナミックで簡潔かつ視覚的に魅力的で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して迅速なコンテンツ作成を行います。
サンプルプロンプト3
高度なサービスレベル契約に関するよくある質問（FAQ）に対応する50秒のトレーニングビデオを作成してください。このビデオは、サービスポリシーに関する詳細情報を求める企業顧客を対象としています。視覚と音声のスタイルは信頼性があり、安心感を与え、わかりやすく、HeyGenの音声生成を活用して一貫性のあるプロフェッショナルなナレーションを提供します。
レビュー

企業サポートビデオの作成方法

効果的な指導ビデオとトラブルシューティングビデオの制作を効率化し、顧客体験とエージェントの効率を向上させます。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
一般的なサポートシナリオに適したプロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンから選択し、コンテンツの構造的な基盤を提供します。
2
Step 2
メッセージを作成
サポートスクリプトをHeyGenに入力します。プラットフォームはテキストビデオ技術を利用して、魅力的なビデオコンテンツを自動生成し、制作プロセスを簡素化します。
3
Step 3
視覚と音声をカスタマイズ
AIアバターを選択してコンテンツを提示し、ビデオを強化します。スクリプトから直接音声を生成し、アクセシビリティを向上させるために字幕を追加することもできます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、会社のロゴとブランドカラーを組み込みます。最終化したら、さまざまなプラットフォーム用に異なるアスペクト比で高品質のサポートビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報とトラブルシューティングを簡素化

複雑な製品機能や技術的なトラブルシューティングを、より良いセルフサービスのために明確で理解しやすいビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業サポートビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ機能を使用して、企業サポートビデオ、ビデオチュートリアル、トレーニングビデオを簡単に作成できるように企業を支援します。これにより、指導ビデオの制作が効率化され、カスタマーサポートの取り組みを効果的に拡大できます。

カスタマーサポートにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenをカスタマーサポートビデオに活用することで、明確で魅力的な指導コンテンツを提供し、顧客体験を大幅に向上させます。これにより、エージェントの効率が向上し、問題解決が迅速化され、最終的には、容易にアクセス可能なセルフヘルプリソースを提供することで顧客の忠誠心が向上します。

HeyGenはさまざまな種類の指導ビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは詳細なビデオチュートリアル、包括的なトレーニングビデオ、トラブルシューティングビデオなど、多様な指導ビデオの制作をサポートしています。AI生成のキャプションやカスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能を活用して、プロフェッショナルな結果を得ることができます。

HeyGenのAIはカスタマーサービスのビデオコンテンツをどのように強化しますか？

HeyGenのAI機能は、AIアバターとシームレスなテキストビデオ生成を使用して、プロフェッショナルなビデオの制作を可能にし、カスタマーサービスのビデオコンテンツを革新します。これには、自然な音声生成や強力なブランディングコントロールなどの機能が含まれており、ビデオマーケティングの取り組みが一貫したブランドボイスを維持することを保証します。