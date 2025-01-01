エンゲージメント調査ビデオを作成して従業員の洞察を向上
従業員のエンゲージメントを高め、HRチームのために貴重なフィードバックを収集します。AIアバターを使用してプロフェッショナルな従業員調査ビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マネージャーや内部コミュニケーションリーダー向けに、最近の従業員調査からの重要な洞察を明確に提示する60秒の情報ビデオを作成できます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と字幕/キャプションを利用して、明確さとアクセス性を確保し、簡潔でプロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルで「従業員調査」が戦略的決定に与える影響を強調します。
オンボーディング中の新入社員を、将来の従業員エンゲージメントの機会の価値を説明する親しみやすくモダンな30秒のビデオで引き込みます。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、迅速かつ視覚的に魅力的な「従業員作成ビデオ」感を確保し、「従業員オンボーディング」プロセスへの迅速な紹介を実現します。
多様な地域で「内部コミュニケーション」と「従業員エンゲージメント」を強化しようとするグローバルHRチームは、リーダーシップからの50秒のプロフェッショナルで包括的なビデオメッセージを作成できます。このビデオは、強力なボイスオーバー生成とさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、安心感のあるオーディオトーンとクリーンなビジュアル美学を維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な従業員調査ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、HRチームが魅力的な従業員調査ビデオを作成するのを支援します。これにより、従来の調査とリサーチが動的なコンテンツに変わり、従業員のエンゲージメントと内部コミュニケーションが向上します。
HeyGenはビデオ生成のためにどのような高度なAI機能を提供していますか？
HeyGenは、AIアバターとAIボイスアクター技術を活用して、テキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成します。この無料のテキスト-to-ビデオジェネレーターは、コンテンツ作成を効率化し、さまざまな内部コミュニケーションのニーズに対応する高品質なビデオを提供します。
HeyGenは従業員オンボーディングと内部コミュニケーションに適していますか？
もちろんです。HeyGenは、従業員オンボーディングと魅力的なコンテンツによる内部コミュニケーションの強化に最適なソリューションです。効果的にチームに情報を提供し、トレーニングし、つながるための魅力的な従業員エンゲージメントビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはブランドの一貫性とグローバルなリーチのためのカスタマイズを提供していますか？
はい、HeyGenは、各ビデオで会社のビジュアルアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。さらに、HeyGenは複数の言語をサポートしており、コンテンツをグローバルにアクセス可能でモバイルフレンドリーにします。