AIの力でEMRトレーニングビデオを作成
AIアバターを使用して魅力的なEMR指導を行い、トレーニング効率を向上させ、スタッフのオンボーディングを迅速化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
システム内の特定のワークフロー更新に焦点を当てた90秒のEMRトレーニングモジュールを開発し、迅速なリフレッシャーを必要とする経験豊富な臨床スタッフを対象とします。ビデオは簡潔なチュートリアルビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなシーンの切り替えと明確な音声指示でトレーニング効率を向上させます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を持たせ、字幕/キャプションを含めてアクセシビリティと理解を確保してください。
リモート医療サポートおよび管理チーム向けに、EMR内の文書化のベストプラクティスを示す2分間のAI駆動ビデオコンテンツを作成してください。ビジュアルスタイルはインフォグラフィック主導で魅力的であり、プロフェッショナルで親しみやすい声のナレーションが補完します。このビデオは、HeyGenの強力なボイスオーバー生成とメディアライブラリ/ストックサポート機能を活用して、リモートチームに明確な指示を提供します。
すべての医療専門家向けに設計された45秒の包括的なEMRワークフロー概要を作成することを想像してください。これは高レベルのリフレッシャーまたは紹介として機能します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュであり、クイックカットと自信に満ちたアップビートなナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに適応可能な魅力的なAIトレーニングビデオを制作してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてEMRトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI駆動のビデオコンテンツ生成を通じてEMRトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。当プラットフォームを使用すると、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなAIトレーニングビデオに変換でき、医療専門家のトレーニング効率を大幅に向上させます。
HeyGenはEMRトレーニングコンテンツを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはAIアバターや無料のテキストからビデオへのジェネレーターなどの強力なAI機能を提供し、EMRトレーニングビデオを強化します。AIスポークスパーソン技術を活用して、カスタマイズ可能なボイスオーバーとAI生成のキャプションを備えた複雑な情報を明確に伝えることができます。
HeyGenは異なる組織のニーズに合わせてEMRトレーニングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは特定の組織のニーズに合わせてEMRトレーニングビデオをカスタマイズするための広範なカスタマイズオプションを提供しています。リモートチームのオンボーディングを含め、カスタマイズ可能なシーンを利用し、ブランディングコントロールを統合し、豊富なメディアライブラリから選択して、非常に関連性の高い魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはグローバルチーム向けの多言語EMRトレーニングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、コンテンツを翻訳し、ビデオにAIキャプションを生成するツールを提供することで、グローバルなEMRトレーニングを大幅に支援します。翻訳ビデオツールを使用して、トレーニング資料が多様なリモートチームにアクセス可能であり、言語の壁を効果的に打破します。