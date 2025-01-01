ビデオ調査: 従業員フィードバックの魅力的な概要を作成
従業員調査データを動的な従業員調査ビデオに変換し、AIアバターを使用して魅力的なビジュアル概要を簡単に作成します。
全従業員を対象にした45秒の魅力的なビデオを作成し、最近の従業員フィードバック調査から得られた実用的な洞察を共有し、ポジティブな企業文化を強化します。ビジュアルスタイルは親しみやすく励みになるもので、HeyGenのAIアバターを使用して情報をアクセスしやすく、親しみやすい方法で提示し、進歩の感覚を育む楽観的な音楽トラックを伴います。
部門マネージャーとそのチーム向けに、従業員調査の部門別結果を要約した30秒の簡潔なビデオを作成します。ビデオは、インフォグラフィックのような明確なビジュアルスタイルを持ち、主要なパフォーマンス指標と成長のための領域に焦点を当て、モチベーショナルな背景音楽で補完されます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルで視覚的に一貫した従業員調査の概要ビデオを迅速に組み立て、関連するコンテキストを提供します。
全社向けに75秒の安心感を与えるビデオを制作し、従業員のフィードバックを認識し、調査後の具体的な次のステップを示します。ビジュアルアプローチは共感的で前向きなもので、明確な画面上のテキストと落ち着いた安心感のあるナレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用してアクセシビリティを確保し、すべての従業員がどのようにして彼らの意見が意味のある変化を生み出すビデオの作成に役立つかを簡単に理解できるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員のフィードバックと調査を強化できますか？
HeyGenはHRチームが魅力的な従業員調査ビデオを迅速かつ効率的に作成することを可能にします。これにより、従来の方法よりも動的で個別化された方法で包括的な従業員フィードバックを収集できます。
さまざまなHRコミュニケーションのニーズに対応するビデオテンプレートはどのようなものがありますか？
HeyGenは、企業文化ビデオ、従業員オンボーディングなどのビデオを作成するプロセスを簡素化する、幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しています。ユーザーはまた、特定のブランドガイドラインに合わせてコンテンツをカスタマイズするための広範なオプションを利用できます。
HeyGenは調査以外の多様なHRビデオ要件をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenはHR部門にとって多用途なツールであり、従業員オンボーディングや採用活動を強化するためのインパクトのあるビデオを作成するのに最適です。ユーザーはビデオをオンラインで簡単に共有したり、内部プラットフォームにビデオコンテンツを埋め込んだりできます。
HeyGenのAI機能を使ってビデオを作成するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenは直感的なインターフェースと強力なAIを通じてビデオ作成プロセスを簡素化します。ユーザーはスクリプトからのテキストをビデオに変換し、さまざまなAIアバターを選択し、組み込みの編集ツールを利用してプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できます。