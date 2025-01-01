従業員の権利ビデオを簡単に作成
HeyGenのAIアバターを活用して、最低賃金や残業規則についての魅力的なビデオでチームを教育しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
残業に関する従業員の権利と労働時間の適切な記録方法を詳述する45秒のビデオを開発してください。このビデオは時間給の従業員を対象とし、イラストレーションを用いた視覚的に魅力的な内容で、重要な情報が字幕/キャプションで補強され、アクセスしやすく明確に伝わるようにします。
職場での報復を理解し報告するための60秒の指導ビデオを制作し、従業員が安全に苦情を申し立てる力を与えます。職場の問題を経験または観察している従業員や監督者を対象に、共感的で力を与えるビジュアルスタイルを採用し、事前に構築されたテンプレートとシーン、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、さまざまなシナリオを効果的に示します。
親、若い労働者、雇用主向けに児童労働法を明確にする30秒の「知っておくべき権利」ビデオを作成してください。最大限の理解を得るために、シンプルで直接的、かつややアニメーション化されたビジュアルスタイルを採用し、権威あるがアクセスしやすいナレーション生成を利用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な従業員の権利ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、高品質の「知っておくべき権利」ビデオを簡単に制作できるようにします。これにより、最低賃金や残業などの重要な教育コンテンツの作成が簡素化されます。
HeyGenビデオでカバーできる従業員の権利情報の種類は何ですか？
HeyGenの柔軟なプラットフォームを使用すると、報復に対する保護、児童労働に関する規制、労働時間の詳細など、さまざまな従業員の権利トピックを説明するビデオを作成できます。また、苦情の申し立て方法についてもカバーできます。
HeyGenで従業員の権利ビデオの外観とアクセシビリティをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオが組織のアイデンティティに合致するようにします。さらに、自動字幕とキャプションにより、すべての視聴者に対する従業員の権利リソースのアクセシビリティが向上します。
HeyGenは従業員の権利トレーニングビデオの制作を効率化するツールを提供していますか？
はい、HeyGenはビデオ制作プロセスを加速するために設計されたさまざまなテンプレートとシーンを提供しています。これにより、さまざまな従業員の権利トピックに関する教育ビデオを効率的に制作し、ビデオの一貫性とプロフェッショナルな品質を確保できます。