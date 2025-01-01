AIで社員の責任ビデオを作成
効果的な社員研修ビデオを迅速にデザイン。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、オンボーディングやコンプライアンスのための魅力的なコンテンツを簡単に作成します。
全社員と人事部門を対象にした60秒のコンプライアンス研修モジュールを作成し、重要な安全プロトコルと法的な社員の責任に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでシンプルにし、重要な情報を伝えるために明確なインフォグラフィックと落ち着いた権威ある声を使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、コンテンツを一貫して信頼性のある形で提示し、視聴者のエンゲージメントを高めます。
社内チーム向けに30秒の「社員の責任を説明するビデオ」セグメントを制作し、特定の部門の主要な業務と会社全体の目標への影響を示します。このビデオは、ダイナミックでイラスト的なビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、そして視聴者の興味を引き続けるための簡潔でエネルギッシュな声を特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、広範なビデオ編集なしでプロフェッショナルなコンテンツを迅速に組み立てます。
クロスファンクショナルな役割を持つ社員とそのマネージャー向けに40秒の包括的な研修ビデオを設計し、主要な責任と部門間の期待を詳述します。ビジュアルアプローチはモダンでミニマリストにし、クリーンなアイコンとテキストオーバーレイを使用し、明確で情報豊かな声を組み合わせて理解を確実にします。HeyGenのナレーション生成を活用して、教育コンテンツに一貫したプロフェッショナルなナレーションを追加します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員研修ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、AI駆動のビデオコンテンツを使用して、HRチームが魅力的な社員研修ビデオを効率的に作成できるようにします。ビデオスクリプトをリアルなAIアバターと自動生成されたキャプションを使用して洗練されたビデオに変換し、制作プロセスを簡素化します。これにより、重要な研修ビデオを作成することが容易になります。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオコンテンツに提供しますか？
HeyGenは、画面上のプレゼンターとして機能する多様なリアルなAIアバターを提供します。これらのアバターは高度なAIボイスアクター機能と組み合わせて、ダイナミックでカスタマイズ可能なビデオシーンを作成できます。これにより、研修やコミュニケーションの取り組みにおける視聴者のエンゲージメントが向上します。
HeyGenは研修資料の多言語ナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenは多言語ナレーションをサポートしており、グローバルな労働力に社員研修ビデオを提供することができます。この機能は、新入社員のオンボーディングや異なる地域での効果的なコンプライアンス研修のための包括的なコンテンツを作成するために不可欠です。複数の言語での明確なコミュニケーションを保証します。
HeyGenは魅力的な学習体験を作成するためのビデオテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、効果的な研修ビデオの作成を簡素化するために設計されたさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しています。これらのカスタマイズ可能なビデオシーンを使用することで、HRチームは広範なビデオ編集スキルを必要とせずに高品質のコンテンツを迅速に制作できます。特定のブランドやメッセージに合わせて簡単に調整できます。