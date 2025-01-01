従業員への約束動画を作成：雇用主ブランドを強化
トップタレントを引き付け、AIアバターを使用してインスパイアリングな動画を簡単に作成し、雇用主ブランドを強化しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現在の従業員向けに、会社のコアな従業員への約束を効果的に強化し、全体的な従業員エンゲージメントを大幅に向上させる60秒のインスパイアリングな動画を作成することを想像してください。視覚と音声のスタイルは温かく、心を打つもので、成功事例や証言をインスパイアリングな音楽に乗せて取り入れるのが理想的です。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、一貫した励ましのトーンを維持し、内部の観客にとって個人的で影響力のあるものにしましょう。
新しいイニシアチブのための特定のブランドの約束を明確に伝えるために、内部チームや外部のステークホルダーを対象とした30秒の簡潔な動画を制作し、魅力的なビデオストーリーテリングを活用してください。視覚的な表現はクリーンでプロフェッショナルであり、メッセージを直接伝えるもので、明確で権威ある音声ナレーションと組み合わせます。この作品は、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的に作成でき、あなたの本物のコンテンツを簡単に届けることができます。
ポジティブな企業文化を育むことへのコミットメントを強調するために、45秒の魅力的なソーシャルメディア動画を制作し、広く共感を呼ぶ従業員への約束動画を作成してください。視覚スタイルは明るく、魅力的で、共有しやすいものであり、アニメーションテキストやグラフィックスを取り入れ、音声はアップビートでアクセスしやすい音楽を特徴とします。最大限のアクセス性と理解を確保するために、HeyGenの字幕/キャプションを統合し、さまざまなプラットフォームで音声なしでもメッセージが明確に伝わるようにします。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてインスパイアリングな従業員への約束動画を作成し、雇用主ブランドを強化するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的な従業員への約束動画を作成する力を提供します。これにより、潜在的および現在の従業員に共鳴する本物のインスパイアリングな動画で雇用主ブランドを強化することができます。
HeyGenは企業文化動画を強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキスト-to-ビデオ生成を含む高度なAIツールを提供し、企業文化や従業員エンゲージメント動画の作成を効率化します。これらの機能により、採用プロセスや内部コミュニケーションのための高品質なコンテンツの制作が簡単になります。
HeyGenは内部トレーニングコースやソーシャルメディアのブランド一貫性を確保するためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供しており、すべての動画で一貫したビジュアルアイデンティティを維持することができます。これは、ポジティブな企業文化を反映したブランドの約束動画、内部トレーニングコース、またはソーシャルメディア用コンテンツの作成に最適です。
HeyGenはどのようにしてグローバルにリーチするアクセス可能な従業員エンゲージメント動画の作成をサポートしますか？
HeyGenは自動的に字幕とキャプションを生成し、従業員エンゲージメント動画のアクセス性とグローバルリーチを向上させます。多言語のボイスオーバー生成と適応可能なアスペクト比と組み合わせることで、多様なオーディエンスに効果的に本物のコンテンツを届けることができます。