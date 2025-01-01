従業員向けプライバシー研修動画を簡単に作成

AIアバターを活用した魅力的で個別化された研修で、データ保護意識を高め、GDPRコンプライアンスを確保します。

145/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員を対象にした90秒のアニメーションシナリオ動画を作成し、現実的で親しみやすいビジュアルと音声スタイルで一般的なセキュリティの落とし穴を示しながらデータ保護意識を高めます。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を利用して、各シナリオを明確にナレーションし、複雑な規制を理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
部門長やマネージャー向けに、1分30秒のプライバシー研修モジュールを作成し、シリアスでありながら親しみやすいビジュアル美学とクリーンなグラフィックス、プロフェッショナルで情報豊かなトーンを採用します。この動画は重要なデータ処理ポリシーを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、準備したコンテンツから正確で一貫したメッセージを確保します。
サンプルプロンプト3
専門チームや上級ユーザーを対象にした2分間の包括的な動画を制作し、特定の役割に合わせたコンテンツのカスタマイズ方法と高度なプライバシーのベストプラクティスを詳述します。ビジュアルスタイルはモダンでクリアにし、控えめなバックグラウンドミュージックを伴い、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、データセキュリティプロトコルに関する重要なポイントを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

従業員向けプライバシー研修動画の作成方法

GDPRコンプライアンス研修基準を満たす魅力的で効果的なデータ保護意識動画を開発し、チームが十分に情報を得て安全であることを確保します。

1
Step 1
コンテンツを計画する
コア学習モジュールと主要なデータプライバシートピックをアウトライン化することから始めます。スクリプトを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用し、効率的なコンテンツ生成を行い、明確な学習パスを確保します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルをデザインする
HeyGenの多様なAIアバターから選択し、シーンをカスタマイズして魅力的なアニメーション動画を作成します。ビジュアルを従業員に共感させ、複雑なプライバシーの概念を効果的に伝えます。
3
Step 3
インタラクティブ性を高める
クイズやクリック可能なセクションなどのインタラクティブ要素を統合し、エンゲージメントと知識の保持を向上させます。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ブランドの外観と感触を適用し、一貫した体験を提供します。
4
Step 4
安全にエクスポートして共有する
動画を最終化し、GDPRコンプライアンス研修に対応し、選択したプラットフォームでアクセス可能にします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、動画を任意のLMSや配信チャネルに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制概念を簡素化

.

複雑なデータプライバシー規制を簡単に消化できる明確なアニメーション動画に分解し、すべての人にとって複雑なコンプライアンス研修をシンプルで効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenは従業員向けプライバシー研修動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストから動画への機能を活用して、魅力的な従業員向けプライバシー研修動画を効率的に作成することを可能にします。これにより、重要なコンプライアンス研修コンテンツの開発が簡素化され、チームがデータ保護意識について十分に理解できるようになります。

HeyGenはGDPRコンプライアンス研修の要件をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、迅速にコンテンツを作成およびカスタマイズできるように設計されており、強力なGDPRコンプライアンス研修をサポートします。SCORM準拠の動画を簡単に生成でき、包括的なデータ保護意識プログラムのためのシームレスなLMS統合を促進します。

HeyGenがアニメーションコンプライアンス研修動画の制作に最適な理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なテキストから動画への機能と豊富なテンプレートライブラリにより、アニメーションコンプライアンス研修動画の制作で際立っています。これにより、ユーザーは複雑なアニメーションスキルを必要とせずに、コンテンツを迅速にカスタマイズし、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的な学習モジュールに変換できます。

HeyGenはAIアバターを通じてプライバシー研修のエンゲージメントを向上させることができますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを活用して、プライバシー研修のエンゲージメントを大幅に向上させます。これらのダイナミックなアバターは、強力なストーリーテリングアプローチと組み合わせて、複雑なデータ保護意識のトピックをより親しみやすく、記憶に残るものにします。