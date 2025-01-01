AIで「今月の社員」ビデオを作成

魅力的な社員認識ビデオを簡単に作成。スクリプトからテキストをビデオに変換し、アイデアを迅速に魅力的なストーリーに変えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内コミュニケーションやソーシャルメディアでの使用を視野に入れた、60秒の「社員スポットライトビデオ」を開発し、チームメンバーの旅路と影響を掘り下げます。美的感覚は温かくドキュメンタリー風で、インタビュー形式のショットと控えめで心地よいアコースティック音楽を特徴とします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、主要な成果と個人的な洞察を明確に伝え、組織内での卓越性を認識する方法を真に強調します。
サンプルプロンプト2
週次のチームミーティングや社内チャットプラットフォーム向けに、30秒のエネルギッシュなチーム感謝ビデオを制作し、集団の成功を祝います。ビジュアルアプローチは楽しくダイナミックで、カラフルなテキストオーバーレイと遊び心のある現代的なポップ音楽を取り入れます。HeyGenの強力な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、祝賀ムードを補完する魅力的なビジュアルを見つけ、社員感謝のメッセージを新鮮で魅力的に感じさせます。
サンプルプロンプト3
上級管理職のプレゼンテーションや年次表彰式向けに、90秒の洗練されたビデオをデザインし、優れた個人の深い影響を正式に認識します。ビジュアルとオーディオスタイルはエレガントでシネマティックであり、スムーズなトランジション、洗練されたオーケストラ音楽、プロフェッショナルなグラフィックを特徴とします。HeyGenによって生成された正確な「字幕/キャプション」を追加して、観客がこの個人がどのように卓越したパフォーマンスを体現し、ビデオ認識をカスタマイズするのかを完全に理解できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

「今月の社員」ビデオの作成方法

魅力的でパーソナライズされた「今月の社員」ビデオでトップパフォーマーを認識します。士気を高め、成果を祝うための魅力的な社員スポットライトを簡単に作成できます。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルな「今月の社員」ビデオテンプレートから選択し、プロジェクトを迅速に開始します。当プラットフォームは、あらゆる企業文化に適した多様なシーンを提供します。
2
Step 2
ビデオをカスタマイズ
社員の写真やビデオをアップロードし、テキストオーバーレイを追加し、ブランドのロゴや色を組み込みます。すべての要素を簡単にカスタマイズして、独自のものにしましょう。
3
Step 3
詳細を強化
AIボイスオーバー生成を利用して成果をナレーションしたり、カスタムボイス録音を追加します。ダイナミックなアニメーションとトランジションでメッセージを強化し、洗練された外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなアスペクト比と解像度、4Kを含む高品質のビデオをダウンロードします。社員認識をソーシャルメディアプラットフォームや社内チャンネルに直接共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客成功事例を紹介

社員の成果と成功事例を魅力的なAIビデオで強調し、彼らの貢献を祝福し、他の人々を鼓舞します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な「今月の社員」ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、社員認識と感謝のために特別にデザインされたさまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供します。ビデオ要素を簡単にカスタマイズし、テキストオーバーレイを追加し、AI編集ツールを活用して成果を強調し、「今月の社員」発表を魅力的で簡単に作成できるようにします。

「今月の社員」発表にAIアバターを使用できますか？

はい、HeyGenでは、社員認識ビデオにAIアバターを簡単に組み込むことができます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストからビデオへの機能がプロフェッショナルなボイスオーバーとアバターパフォーマンスを生成し、ビデオ作成プロセスを効率化します。

「今月の社員」ビデオを共有する最良の方法は何ですか？

HeyGenは、完成した社員感謝ビデオを高品質で、4K解像度を含む形式で簡単にエクスポートし、LinkedInやFacebookなどのソーシャルメディアプラットフォームで共有できるようにします。また、ブランドコントロールを適用して、会社の外観と雰囲気を維持し、一貫した社員認識を確保します。

「今月の社員」ビデオを作成するためのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、社員スポットライトビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供し、写真やメディアをアップロードし、音楽を追加し、豊富なメディアライブラリから選択することができます。これにより、各「今月の社員」祝いを個別にパーソナライズし、個々の成果を効果的に紹介することができます。