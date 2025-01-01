社員ネットワーク紹介ビデオをプロフェッショナル品質で作成
オンボーディングプロセスのためにプロフェッショナル品質のビデオを作成し、新入社員をカスタムテンプレートとシーンで歓迎します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員がクロスファンクショナルチームに自己紹介するための洗練された60秒のビデオを生成し、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルと明確なナレーションを採用します。HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用してブランドの一貫性を確保しつつ、個々の役割と貢献を強調し、より強い企業文化を育みます。
社内ディレクトリ用の情報豊かな30秒の社員紹介ビデオをデザインし、クリーンでモダンなビジュアル美学とプロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、各チームメンバーの専門性を簡潔に説明し、組織内のビジュアルストーリーテリングを強化します。
新しい部門メンバー向けにダイナミックな90秒のオンボーディングビデオを制作し、活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルスタイルと魅力的なサウンドトラックを組み込みます。HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションを活用して、会社の価値観とチームの目標を明確に伝え、プロフェッショナルな品質のビデオを作成し、新入社員が迅速に役割に適応できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナル品質の社員紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIを活用したテンプレートを使用して、社員ネットワーク紹介ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、広範なビデオ制作スキルを必要とせずに、会社の文化を真に表現するプロフェッショナル品質のビデオを作成できます。
社員オンボーディングビデオを自社のブランディングでカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、社員オンボーディングビデオに自社のロゴやカラーを組み込むことができます。これにより、新入社員の歓迎体験が一貫してプロフェッショナルな外観になります。
HeyGenを使用して社員歓迎ビデオを効率的に作成するための特徴は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオやAIアバターなどの機能を通じて、社員歓迎ビデオコンテンツの作成を効率化します。これにより、魅力的で個別化された社員紹介ビデオを迅速に生成し、オンボーディングプロセスを大幅にスピードアップできます。
紹介以外に、HeyGenでどのような種類の社員ビデオを作成できますか？
社員紹介ビデオ以外にも、HeyGenはトレーニングビデオや社内コミュニケーションなど、さまざまな社員ビデオを作成するのに適しています。ボイスオーバー生成や字幕/キャプションなどの強力な機能により、組織内の多様なビジュアルストーリーテリングのニーズに最適です。