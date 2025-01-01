従業員のメンタルウェルネスビデオを作成して、より幸せなチームを
スクリプトを魅力的なビデオに変換し、AIアバターを使用して従業員の健康を向上させ、企業文化を強化しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
すべてのチームメンバーに向けて、実行可能な「ストレス軽減」技術を提供し、利用可能な「メンタルヘルスリソース」を詳述する60秒の情報ビデオを作成しましょう。広範な従業員を対象としたこのビデオは、プロフェッショナルでありながら落ち着いたビジュアル美学を維持し、重要な情報を画面上のテキストで統合し、穏やかなナレーションを組み込むべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、効率的なコンテンツ生成を行いましょう。
私たちのサポートする「企業文化」を紹介し、「従業員支援プログラム」を促進するポジティブな30秒のメッセージを開発しましょう。新入社員と現職のスタッフの両方を対象としたこのビデオは、多様な従業員の表現と自信に満ちた安心感のある音声トーンを持つ、前向きなビジュアルスタイルを持つべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、迅速に洗練されたブランドの内部コミュニケーションを制作しましょう。
短く魅力的な15秒のビデオで「従業員のメンタルウェルネス」を刺激し、仕事中に適用可能な迅速な「セルフケアプラクティス」をスポットライトしましょう。この一口サイズのコンテンツは、すべての従業員間での迅速な内部ソーシャルメディア共有に最適で、視覚的にミニマリストで落ち着いた美学を採用し、穏やかなアニメーションや自然のシーンを特徴とし、微妙な環境音を組み合わせることができます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートは、これらの穏やかなビジュアルを効率的に調達するのに役立ちます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員のメンタルウェルネスビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターを利用し、スクリプトからテキスト-to-ビデオに変換することで、魅力的な従業員のメンタルウェルネスビデオの作成を簡素化します。これにより、貴重なメンタルヘルスリソースを共有し、サポートする職場を促進し、従業員の健康を向上させるプロセスが効率化されます。
HeyGenは従業員が生成したメンタルヘルスストーリーのビデオコンテンツを組み込むのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは従業員が生成したビデオコンテンツの統合をサポートしており、チームからの本物のメンタルヘルスストーリーやウェルネスのヒントを紹介することができます。自己撮影したクリップをプロフェッショナルにレンダリングされたシーンやHeyGenのテンプレートと組み合わせて、内部および外部の両方のチャネルでの認識を高めることができます。
HeyGenはどのような機能を提供して、私たちのメンタルウェルネスビデオが雇用者ブランドに一致するようにしますか？
HeyGenは、カスタムロゴの追加やブランドの色の組み込みなど、強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのメンタルウェルネスビデオが一貫して企業文化を反映するようにします。これにより、従業員の健康をサポートし、視聴者に共鳴する高品質の雇用者ブランドビデオアイデアを制作するのに役立ちます。
HeyGenはどのようにしてすべての従業員にメンタルヘルスビデオをアクセス可能にしますか？
HeyGenはすべてのメンタルヘルスビデオに自動的に字幕とキャプションを生成することで、聴覚障害を持つ人々を含むより広い視聴者にコンテンツを提供し、アクセス可能性を向上させます。これにより、重要なメンタルヘルスリソースやストレス軽減技術の広範な配布が促進され、全体的な従業員の健康が向上します。