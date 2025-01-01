従業員の旅ビデオを作成：チームをエンゲージ
HeyGenのAIアバターを使用したパーソナライズされたビジュアルストーリーテリングで、魅力的な従業員の旅ビデオを作成し、エンゲージメントを促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のスタッフや潜在的な採用候補者に向けて、会社の文化と従業員の全体的な旅を紹介する60秒の魅力的なビデオを開発してください。成長と機会を示すために多様なテンプレートとシーンを利用します。ビジュアルスタイルはダイナミックでプロフェッショナルであり、インスピレーションを与える音楽を伴い、従業員のエンゲージメントと職場への誇りを高めることを目指します。
HRチームが迅速にオンボーディングビデオを作成する方法を学ぶために、30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、主要なステップと利点を示します。明確で情報豊かなビジュアルスタイルと直接的なテキスト読み上げ音声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して作成されたこの実用的なガイドは、ビデオ作成プロセスを効率化するための迅速で実行可能な洞察を提供します。
従業員の旅の中でのマイルストーンを祝う、50秒のダイナミックなビデオをデザインし、内部コミュニケーションとチームリーダーに特化してエンゲージメントを高めます。このストーリーは、ビジュアルとオーディオスタイルにおいてエネルギッシュで協力的であり、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して成功を明確にし、チームを動機付け、強いコミュニティ意識を創造します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な従業員オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、HRチームが魅力的な従業員オンボーディングビデオを作成するのを簡素化するために、事前に作成されたビデオテンプレートとAI駆動の機能を提供し、プロフェッショナルで効率的な制作プロセスを保証します。
HeyGenは従業員の旅ビデオをカスタマイズするためにどのような高度なクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオシーン、ユニークなAIアバター、ブランディングコントロールを通じて、従業員の旅ビデオを広範にカスタマイズするオプションを提供し、ビジュアルストーリーテリングが会社の文化に完全に一致するようにします。
HeyGenはAIボイスアクターと多言語コンテンツを通じてどのように従業員のエンゲージメントを向上させますか？
HeyGenは、AIボイスアクターとテキストからビデオへの機能を統合し、多言語のボイスオーバーを含めることで、オンボーディングビデオを多様なオーディエンスに対してアクセス可能で影響力のあるものにし、従業員のエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは従業員オンボーディングにおけるビジュアルストーリーテリングの効果的なツールである理由は何ですか？
HeyGenは、アニメーションと説明ビデオをAI駆動の機能と組み合わせることで、従業員のエンゲージメントを強化し、会社の文化を明確に伝えるため、従業員オンボーディングにおけるビジュアルストーリーテリングの効果的なツールです。