AIで簡単に従業員フィードバックビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、パーソナライズされたビデオフィードバックでパフォーマンスレビューを変革し、エンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
人事部門やチームリーダー向けに、全従業員に一般的なパフォーマンスレビューのガイドラインを明確に伝える45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報を提供するもので、画面上のテキストと自信に満ちた説明的なナレーション生成を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、標準化されたが魅力的な概要を効率的に作成し、最大限のアクセシビリティのために自動字幕/キャプションを補完します。
あなたの会社がすべての従業員を対象にした60秒のビデオでオープンで継続的なフィードバック文化を育むことができたらどうでしょうか？このビデオは現代的でダイナミックなビジュアルを提示し、アニメーショングラフィックスを使用することもできます。HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使用してこの紹介ビデオを作成し、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストック映像を統合して、アクティブな従業員フィードバックの利点を視覚的に表現します。
マネージャーがチームメンバーに共感と明確さを持って建設的な個別フィードバックを伝えるための30秒のビデオを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションは落ち着いて直接的であり、共感的なナレーション生成によってサポートされるべきです。これにより、特定のスクリプトを通じて具体的なフィードバックが可能になり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートにより、従業員フィードバックビデオを作成した後、どのプラットフォームでもビデオが準備されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な従業員フィードバックビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートを多数提供しており、魅力的な従業員フィードバックビデオを迅速に作成することができます。これらのテンプレートを簡単にカスタマイズして、ブランドや特定のコンテンツを反映させることで、パーソナライズされたフィードバックを際立たせることができます。
HeyGenは従業員フィードバックビデオを強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenの強力なAIツールは、リアルなAIアバターと自然なAIボイスアクターを使用してスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成することを可能にします。これにより、パフォーマンスレビューや従業員認識ビデオのような重要なコミュニケーションの制作が効率的かつ効果的になります。
HeyGenは多様でグローバルな労働力向けに従業員フィードバックビデオを作成するのをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは多言語のナレーションをサポートし、AIキャプションジェネレーターを備えているため、複数の言語でプロフェッショナルなビデオフィードバックを提供することができます。これにより、多様なグローバルチームに対するトレーニングプログラムの強化や人事イニシアチブの効果的なコミュニケーションが保証されます。
HeyGenはどのようにしてパーソナライズされた従業員フィードバックと人事コミュニケーションを促進しますか？
HeyGenは、人事専門家が直感的なビデオエディターと高度なAI機能を活用して、効率的にパーソナライズされたフィードバックビデオを生成することを可能にします。これにより、一貫性のある高品質でスケーラブルなコミュニケーションが可能になり、全体的な従業員体験とエンゲージメントが大幅に向上します。