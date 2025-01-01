AIの力で社員アラートビデオを作成
AI駆動の社員アラートビデオで社内コミュニケーションを変革。HeyGenのAIアバターを使用して重要なメッセージを届けましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全スタッフを対象にした30秒の重要なサイバーセキュリティ通知に焦点を当てた緊急社員アラートビデオを開発します。この直接的なメッセージは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオと重要な字幕/キャプションを使用して、重要な指示を即座に伝え、緊急かつ落ち着いた音声スタイルを維持し、最小限でインパクトのあるビジュアルを使用します。
チームの優れた業績を祝う60秒の魅力的なビデオをデザインし、全社に向けて社員のエンゲージメントを促進します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ダイナミックなビジュアルと高揚感のある音声スタイルを取り入れ、成功事例や個々の貢献を強調するためにさまざまなテンプレートとシーンを使用します。
今後の企業研修セッションに登録している社員向けの30秒の情報提供ビデオを制作します。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、親しみやすいリマインダーと重要な詳細を提供し、明確で励みになる音声トーンを確保します。ビジュアルは明るくプロフェッショナルで、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
社内コミュニケーションにHeyGenを使用する主な利点は何ですか？
HeyGenはAI駆動のビデオアラートツールで、社員アラートビデオを簡単に作成できるため、社内コミュニケーションを大幅に向上させます。ポリシー変更や企業研修などの重要な更新を、魅力的でアクセスしやすいビデオ形式でチームに届けることで、全体的な社員エンゲージメントを高めます。
HeyGenを使って社員アラートビデオを迅速に作成する方法は？
HeyGenを使用すると、スクリプトからテキストをビデオに変換するだけで、迅速に社員アラートビデオを作成できます。プラットフォームは豊富なテンプレート、AIアバター、ボイスオーバー生成機能を提供し、広範なビデオ編集の専門知識を必要とせずにプロフェッショナルなビデオアラートの制作を効率化します。
HeyGenは緊急通知のビデオメッセージ送信に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは緊急の社員通知に効果的なビデオアラートツールとして機能し、重要なメッセージを明確かつ迅速に伝えることができます。緊急通知や時間に敏感な発表に対応するために、迅速にビデオメッセージを生成して送信できます。
HeyGenはビデオアラートのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオアラートに会社のロゴや特定のブランドカラーを統合することができます。この機能により、すべての社内コミュニケーションと社員アラートビデオで一貫した企業アイデンティティを維持できます。