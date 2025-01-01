緊急対応ビデオを作成：迅速、簡単、効果的

AIアバターを使用して、すべての視聴者にアクセス可能な重要な公共サービスアナウンスメントとトレーニングビデオを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

山火事が発生しやすい地域のコミュニティ向けに、迅速な避難計画の重要なステップを詳述した60秒のビデオを開発してください。リアルでありながら不安を煽らない風景や緊急行動のストック映像を使用し、真剣でありながら安心感のあるビジュアルと音声スタイルを採用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、聴覚障害のある方を含むすべての視聴者が「山火事」イベント中に効果的な計画を作成するための重要な指示を追えるようにします。
多様なコミュニティ向けに、一般的な警報（例えば、悪天候）に関する重要な多言語の緊急指示を提供する30秒の包括的なビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは、明確なアイコンとシンプルなアニメーションを通じて普遍的に理解可能なものであり、落ち着いた明瞭なナレーションが伴います。HeyGenの音声生成機能を活用して、複数の言語で重要な情報を簡単に伝え、視聴者の主要言語に関係なく「すべての視聴者にアクセス可能」なコンテンツを実現します。
職場の従業員を対象にした50秒の情報豊かな従業員安全トレーニングビデオを設計し、一般的な危険とその予防を示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで簡潔であり、劇的なシナリオではなく実用的なデモンストレーションを使用し、明確で指示的な声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、既存の安全プロトコルを迅速に魅力的なコンテンツに変換し、職場の「危険」状況を認識し軽減する方法を効果的に教育します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

緊急対応ビデオの作成方法

AIを活用して、重要で魅力的かつアクセス可能な緊急対応ビデオを迅速かつ効率的に制作し、コミュニティがあらゆる状況に備えて情報を得られるようにします。

Step 1
テンプレートまたはスクリプトを選択
HeyGenのAI駆動テンプレートから選択して迅速なコンテンツ作成を開始するか、既存のスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けてビデオの作成を開始します。
Step 2
AIアバターでメッセージをカスタマイズ
多様なAIアバターから選択して、重要な緊急メッセージを伝え、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを実現します。人間のプレゼンターは必要ありません。
Step 3
アクセス可能な字幕を追加
自動生成される正確な字幕機能を利用して、すべての視聴者にアクセス可能なビデオを作成し、困難な環境でも明確なコミュニケーションを提供します。
Step 4
広範な配信のためにエクスポート
完成した緊急対応ビデオを確認し、さまざまなアスペクト比とフォーマットでエクスポートして、すべてのコミュニケーションチャネルで即座に配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

緊急トレーニングのエンゲージメントを向上

AIを活用した魅力的なコンテンツで緊急対応トレーニングビデオの効果と記憶保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして緊急準備ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAI駆動テンプレートと直感的なテキストからビデオへの機能により、影響力のある緊急準備ビデオの作成プロセスが簡素化されます。複雑な制作なしでスクリプトを迅速に魅力的なコンテンツに変換でき、HeyGenは必須のAIビデオツールとなります。

HeyGenはどのような機能を提供して、緊急指示をすべての視聴者にアクセス可能にしますか？

HeyGenは、正確な自動生成字幕と複数言語でのAI吹き替えを提供することで、緊急対応ビデオのアクセシビリティを向上させます。これにより、重要な多言語の緊急指示が多様な視聴者に届き、すべての視聴者にアクセス可能になります。

HeyGenのAIアバターは安全トレーニングビデオや公共サービス広告に使用できますか？

はい、HeyGenのリアルなAIアバターは、プロフェッショナルな安全トレーニングビデオや説得力のある公共サービス広告（PSA）の作成に最適です。重要な緊急対応シナリオや従業員安全トレーニングを効果的に伝え、コミュニケーションに人間味を加えます。

HeyGenを使用して、組織はどのくらい迅速に警報や公共サービス広告を展開できますか？

HeyGenの効率的なAIビデオツールを使用することで、組織は重要な警報や公共サービス広告を迅速に作成し展開できます。合理化された制作ワークフローにより、山火事のような危機時におけるタイムリーなコミュニケーションに不可欠な緊急対応ビデオを迅速に生成できます。