緊急連絡先の説明ビデオを簡単に作成

AIアバターを使用して重要な説明ビデオを迅速に作成し、安全を確保します。

159/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
子供のデバイスに緊急連絡先を迅速に追加しアクセスする方法を親に説明する45秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。このビデオは、シンプルな画面上の指示、親しみやすいAIアバター、そしてアクセシビリティのための明確な字幕を提供するべきです。「緊急連絡先」の設定を簡単に参照できるように強調してください。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに、従業員が会社支給のデバイスで緊急連絡手順を確立する方法についての迅速な「テックティップス」を提供する30秒のプロフェッショナルなビデオを作成してください。視覚スタイルは洗練されており、簡潔で、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して権威あるが親しみやすいトーンを作り出し、すべての指示が簡単に従えるようにしてください。
サンプルプロンプト3
技術に精通した個人を対象に、デバイス設定を最適化するための医療IDやICE（緊急時連絡先）情報などの高度な緊急連絡機能を説明する90秒のダイナミックなビデオチュートリアルを生成してください。視覚スタイルは情報豊かでエネルギッシュであり、HeyGenのボイスオーバー生成による活気あるナレーションで補完され、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートが可能です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

緊急連絡先の説明ビデオを作成する方法

緊急時に必要な情報を指先で確認できるように、迅速に明確でプロフェッショナルなビデオガイドを制作します。

1
Step 1
AIアバターを選ぶ
HeyGenの多様なライブラリから適切なAIアバターを選び、プロフェッショナルなビデオ形式で緊急連絡先の指示を効果的に伝えます。
2
Step 2
ボイスオーバーと字幕を追加
HeyGenのボイスオーバー生成を通じて自然な音声を追加し、すべての重要な指示が聞き取れるようにメッセージを明確に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、組織のロゴや特定の色を統合し、緊急連絡先資料のプロフェッショナルで一貫した外観を維持します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
高品質な緊急連絡先の説明ビデオを最適なアスペクト比でエクスポートし、配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なコンテンツ生成

.

緊急連絡先プロトコルのためのプロフェッショナルな説明ビデオを迅速に生成し、幅広い配信と多様な視聴者への迅速な理解を可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な緊急連絡先の説明ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、重要な指示を明確かつ一貫して伝えるプロセスを簡素化します。

緊急連絡先ビデオのカスタマイズオプションは何がありますか？

HeyGenを使用すると、ロゴや好みの色を追加して組織の一貫したアイデンティティを維持するなど、ブランディングコントロールを使用して緊急連絡先ビデオを完全にカスタマイズできます。これにより、重要な説明ビデオのプロフェッショナルな外観が向上します。

HeyGenは緊急指示がすべての視聴者にアクセス可能であることを保証できますか？

もちろんです。HeyGenは、緊急連絡先の説明ビデオに自動的に字幕を生成することで、重要な情報をより広い視聴者に理解しやすくし、重要なビデオ指示のリーチを拡大します。

HeyGenを使用して包括的な緊急連絡先ビデオを迅速に制作できますか？

はい、HeyGenは高品質な緊急連絡先ビデオの制作を大幅に加速します。テキストからビデオへの機能と事前にデザインされたテンプレートを活用することで、広範なビデオ編集の経験がなくても迅速に重要な説明ビデオを生成できます。