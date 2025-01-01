メールQA動画を作成：自動化と迅速な検証

HeyGenのAIアバターを活用した魅力的な自動動画で、メール品質保証を効率化し、動的コンテンツを検証します。

サンプルプロンプト1
法務およびコンプライアンスチームとメール開発者向けに、メールキャンペーンにおける「コンプライアンスチェック」の重要性を扱った90秒の説得力のある動画を作成します。ビジュアル的には、真剣でありながらアクセスしやすいトーンを使用し、規制文書のオーバーレイと「HTMLコードの検証」を法的遵守のために実演するライブデモを交互に挿入します。音声は権威あるもので安心感を与え、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して正確なメッセージを伝え、「字幕/キャプション」でアクセシビリティと明確さをサポートします。
サンプルプロンプト2
マーケティング戦略家と技術的なマーケター向けに、強力な「A/Bテストメールプログラム」の実装の力を示す2分間の情報動画を開発します。ビジュアル美学はデータ駆動型で分析的であり、比較結果と「パーソナライズされた要素」の統合を示します。視聴者をベストプラクティスに導く明るく情報豊かなナレーションを使用し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの事前設計された「テンプレートとシーン」を利用して、プロフェッショナルな比較チャートとデータビジュアライゼーションを迅速に構築します。
サンプルプロンプト3
マーケティングオペレーションスペシャリストとCRMマネージャー向けに、「CRMキャンペーンコード」の展開を説明する「自動動画作成」の効率性を強調する45秒のクイック動画を生成します。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュであり、迅速なワークフローの自動化とシームレスな統合を示し、魅力的な「AIアバター」が明確でクリアな音声ガイドを提供します。この動画は実用的な応用を強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メールQA動画の作成方法

魅力的な自動動画でメール品質保証を効率化します。手間のかかる手動チェックを減らし、動的コンテンツとコンプライアンスを簡単に確保し、完璧なメールを毎回届けます。

1
Step 1
QA動画スクリプトを作成
レイアウト、リンク、パーソナライズなど、検証するメールの主要要素を定義します。事前に構築されたHeyGenテンプレートを使用するか、シーンをカスタマイズして動画コンテンツを構成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択して、品質保証チェックをナレーションし、視聴者を検証プロセスに導きます。
3
Step 3
ブランドとコンテンツを組み込む
検証のためにメールの動的コンテンツのスクリーンショットや録画を統合します。ロゴや色などのブランドコントロールを適用して、ブランドガイドラインに沿った創造的な整合性を確保します。
4
Step 4
動画を生成して共有
スクリプトに基づいて自動ボイスオーバー生成で動画を完成させます。チームコラボレーションと効率的な自動メールQAプロセスのために、包括的なメールQA動画をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部QAチームのトレーニングを強化

AI動画を使用して、メールQAのベストプラクティス、業界規制、パーソナライズされた要素のチェックに関するチームの理解と記憶を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにメール品質保証を自動化しますか？

HeyGenは、自動化されたメールQAを効率化し、動的コンテンツとコンプライアンスチェックを検証する魅力的な自動動画を作成することを可能にします。AIアバターと自動ボイスオーバーを活用して、HTMLコードなどの要素の検証結果を明確に伝え、手間のかかる手動チェックを大幅に削減します。

HeyGenはメールQA動画の作成を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを通じて、メールQA動画の作成プロセスを簡素化します。これにより、自動動画作成が加速し、品質保証コンテンツがすべてのキャンペーンで創造的な整合性と一貫性を維持します。

HeyGenはパーソナライズされたメールQA動画の検証にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、メールQA動画にパーソナライズされた要素を組み込むことを可能にし、正確な動的コンテンツの検証を行います。AIアバターと自動ボイスオーバーを使用して、パーソナライズされたフィールドを簡単に検証し、メールプログラムのすべての受信者に対して正確なレンダリングを保証します。

HeyGenはメールQA動画でどのようにコンプライアンスを確保しますか？

HeyGenは、HTMLコードの検証と業界規制の遵守を特に確認する動画を作成することで、強力なコンプライアンスチェックをサポートします。これにより、メール品質保証プロセスがすべての法的要件を満たし、リスクを最小限に抑え、コンプライアンスに焦点を当てることができます。